La crisis bilateral se profundiza: Lula retira a su embajador y reduce el vínculo con Argentina

El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva decidió rebajar la representación diplomática con Argentina al nivel de «encargado de negocios», en una nueva escalada de la tensión bilateral provocada por los recientes insultos del presidente Javier Milei hacia su par brasileño.

Brasil rebaja la relación diplomática con Argentina tras nuevos insultos de Milei a Lula

La decisión fue comunicada este martes al embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, cuya continuidad en ese destino dependerá ahora de la determinación que adopte la Casa Rosada. Según fuentes oficiales brasileñas citadas por Clarín, la medida implica además que el embajador de Brasil en Buenos Aires, Julio Bitelli, no regresará al país por disposición del canciller Mauro Vieira.

En Brasilia interpretaron que las declaraciones de Milei durante una entrevista concedida el domingo a LN+ profundizaron el conflicto diplomático. Allí, el mandatario argentino volvió a calificar a Lula de «ladrón» y «corrupto», expresiones que, según el Gobierno brasileño, repitió en cuatro oportunidades.

Hasta el fin de semana existían expectativas de una distensión. Declaraciones del canciller argentino, Pablo Quirno, habían abierto la posibilidad de que Bitelli regresara a Buenos Aires. Sin embargo, el nuevo cruce verbal terminó por frustrar esa alternativa.

El diplomático brasileño había sido convocado de urgencia a Brasil tras el acto realizado el 25 de julio en San Pablo, donde Milei respaldó al candidato Flavio Bolsonaro y lanzó fuertes críticas contra Lula y contra el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. El magistrado había rechazado un pedido para que el expresidente Jair Bolsonaro, actualmente con prisión domiciliaria tras ser condenado por liderar un intento de golpe de Estado, pudiera asistir al evento.

Como respuesta a esos dichos, Lula calificó a Milei de «tipo», de «cosa» y consideró que sus declaraciones eran un «disparate», profundizando un enfrentamiento que ahora también se refleja en el plano diplomático.

Con información de Clarín