Detuvieron en Roca a un hombre que amenazó a su expareja e intentó ingresar a su vivienda con un hierro

Ya existía una denuncia al hombre por violencia de género.

Un hombre fue detenido este martes por la mañana en General Roca luego de que presuntamente intentara ingresar por la fuerza a la vivienda de su expareja mientras portaba un hierro.

El episodio ocurrió cerca de las 7 en una casa ubicada sobre calle Tortolitas. El 911 recibió un llamado que alertaba sobre una situación de violencia de género y la presencia de un hombre que estaría agrediendo a su expareja.

Ante el aviso, personal policial de la Subcomisaría 69 se trasladó al lugar y, al llegar, observó al hombre dentro del domicilio con un hierro en la mano.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos lograron reducirlo mediante el uso de la fuerza “justa y necesaria” para controlar la situación.

El detenido ya tenía una denuncia por violencia de género

Minutos después, la mujer salió de la vivienda y manifestó que se encontraba junto a sus tres hijos menores de edad cuando su expareja habría intentado ingresar al domicilio.

De acuerdo con su testimonio, el hombre se encontraba en el exterior con un hierro e intentaba abrir la puerta de la vivienda. La mujer indicó además que había realizado una denuncia por violencia de género contra su expareja durante febrero en la Comisaría de la Familia y que había solicitado una prohibición de acercamiento.

Sin embargo, al momento de la intervención policial no contaba con la documentación correspondiente, por lo que se iniciaron averiguaciones para determinar si la medida judicial se encontraba vigente.

En el lugar se dio intervención al Gabinete de Criminalística, que realizó las diligencias de rigor y trabajó en la recolección de elementos vinculados al hecho.

El fiscal de turno, Martín Polantino, fue informado de la situación y dispuso que el hombre permaneciera detenido, acusado de los delitos de daños y desobediencia judicial.