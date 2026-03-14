El enojo de Franco Colapinto por su agónica eliminación en la clasificación del GP de China: «Da mucha bronca»

Franco Colapinto se recuperó de un flojo viernes y tuvo un gran sábado en Shanghái. En la clasificación, el argentino quedó a solo 0.005 de Hadjar y no pudo acceder a Q3. A pesar de no lograrlo, saldrá 12° en la carrera del Gran Premio de China.

Tras la buena jornada, Franco habló con la prensa y recalcó el gran nivel del equipo: «Mejoramos. Sabemos dónde nos falta«. Además, expresó su enojo por haber estado tan cerca del corte de Q3: «Cuando te falta tan poco por pasar y estar un poquito más cerca de los puntos para mañana da mucha bronca«.

El argentino mostró una gran mejoría con respecto al viernes.

Luego, hizo un análisis de la clasificación y remarcó lo que debe mejorar para la carrera: «Fue una buena qualy, hice buenas vueltas. La última vuelta fue buena. Hay que tratar de laburar para mañana y entender qué hay que mejorar. Obviamente con optimismo. Pero cuando te quedas afuera por tan poco da mucha bronca”.

También se refirió a las dificultades técnicas de su monoplaza: «Mejoramos la parte delantera de ayer a hoy en la aerodinámica. Lo de atrás hay que cambiar la caja y no da el tiempo. Hay que laburar este fin de semana para estar ahí cerquita y sacar más información para Japón, que vamos a estar de vuelta más competitivos en relación a las partes del auto».

Colapinto largará muy cerca de la zona de puntos.

Colapinto manifestó la importancia de comprender los problemas del A526: «Lo importante es que se entendió el porqué ayer estuve tan lejos y perdido. Era lo que me preocupaba mucho. Pero el haber entendido la pérdida de performance me dejó más tranquilo«.

Para cerrar, destacó el apoyo de Alpine en este arranque de temporada: «Confío mucho en el equipo. Me están ayudando a entender las cosas que tienen pocas explicaciones por momentos. Estamos trabajando bien entre todos. Vamos por buen camino».

El próximo desafío de Colapinto será la carrera del Gran Premio de China que tendrá 56 vueltas. Comenzará a las 4 AM (Hora Argentina).