El especial encuentro de Franco Colapinto y Pierre Gasly con una estrella del fútbol mundial

La previa del Gran Premio de España de Fórmula 1 tuvo al argentino Franco Colapinto animando un especial momento en uno de los eventos promocionales que el equipo Alpine llevo a cabo hoy en Madrid, palpitando el desafiante compromiso en el «Madring Circuit».

El pilarense compartió un día especial con el ex delantero Zinedine Zidane, campeón de mundo en 1998, leyenda de Real Madrid y actual entrenador de la selección de Francia, sucesor de Didier Deschamps. El encuentro, del cual también participó Pierre Gasly, se dio en el marco de una jornada de filmación de contenido para Alpine.

Zidane, que es embajador de la marca francesa de 2023, protagonizó junto a los pilotos de Apine de un evento comercial ligado a los autos de calle del Grupo Renault. A su vez, el ex futbolista es uno de los rostros principales de la compañía a la hora de efectuar distintas acciones relacionadas con el automovilismo.

Kicking off our race weekend ⚽️🏁 pic.twitter.com/kLUikmDU6j — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 9, 2026

A través de las redes sociales, Alpine registró el encuentro y publicó un divertido video donde Colapinto y Gasly se bajan del vehículo de calle conducido por el astro del fútbol francés, a quien luego parecen explicarle sobre las características del flamante auto.

El campeón del mundo en Francia 1998 acompañará a la escudería durante el fin de semana del Gran Premio de España, por lo que su participación se extenderá más allá de la campaña publicitaria.

«La trayectoria de Zidane como icono del fútbol internacional, tanto como jugador como ahora como técnico, es un ejemplo inspirador para todos los involucrados en los programas de igualdad de oportunidades con la afirmación contundente: sin diversidad, tanto el deporte como la sociedad, se ven privados de los talentos esenciales para su rendimiento y éxito», publicó Alpine en sus redes sociales.