Elecciones en la Sociedad Rural: Nicolás Pino arrasó con el 70% de los votos y retendrá la presidencia

Nicolás Pino logró la reelección como presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) por los próximos dos años tras imponerse con contundencia sobre Marcos Pereda, su actual vicepresidente. Con este resultado, la entidad agropecuaria puso fin a una de las disputas internas más severas de su historia reciente.

La lista oficialista Presencia Federal, que lideró Pino junto a Carlos Odriozola, doblegó a la propuesta opositora Renovación con Unidad, encabezada por Pereda y Santos Zuberbühler.

El escrutinio definitivo arrojó cifras categóricas a favor del oficialismo. Sobre un total de 2057 socios habilitados que emitieron su sufragio para el cargo principal, Pino acaparó 1441 adhesiones, lo que representa el 70,1% de las voluntades. Por su parte, Pereda cosechó 592 votos (28,8%), mientras que se registraron 24 sufragios en blanco. La supremacía del vencedor se reflejó también en el mapa territorial: la oposición apenas logró retener el distrito de Entre Ríos, sobre un total de 14 regiones en disputa.

La definición electoral clausuró un proceso de 49 días que combinó modalidades electrónicas y presenciales, el cual tuvo su epílogo este miércoles durante la Asamblea General Ordinaria celebrada en la sede central de la calle Juncal. De esta manera, se disolvió de forma definitiva la alianza política que llevó a ambos dirigentes a la cúpula de la institución en 2021.

El quiebre del acuerdo Pino-Pareda en la Sociedad Rural

La tensión entre las máximas autoridades de la Rural escaló cuando Pino confirmó su intención de competir por un nuevo mandato. Desde la oposición acusaron al presidente de vulnerar el límite estatutario de tres períodos consecutivos, bajo el argumento de que sus asunciones previas en 2021, 2022 y 2024 agotaban el cupo permitido. No obstante, Pino defendió su candidatura al sostener que la restricción entró en vigencia luego de la reforma institucional, posición que recibió el aval formal de la Inspección General de Justicia. «No se está haciendo absolutamente nada incorrecto», aseveró el titular reelecto.

El conflicto sumó otro nivel de confrontación cuando Pereda expuso la existencia de un documento escrito donde Pino prometía impulsarlo como su sucesor natural para septiembre de 2026. Aunque el vencedor admitió la firma de dicho pacto, minimizó su validez automática y advirtió que los cargos «hay que ganárselos» porque la entidad no reparte títulos nobiliarios.

Frente a esto, el candidato derrotado planteó la elección como una defensa de la institucionalidad, al argumentar que sin respeto a las normas internas resulta imposible exigir el funcionamiento de la República.

La contienda proselitista también estuvo dominada por el fracaso en la modernización del sistema informático destinado a los registros genealógicos, un servicio vital de la institución, según consignó La Nación. El presupuesto original del proyecto rondaba los 900.000 dólares, pero la factura final trepó a los 3 millones de dólares en medio de fallas operativas y demoras.

En abril, un grupo de 21 socios exigió una auditoría forense para investigar los contratos y desembolsos. Ante las críticas, la conducción oficial responsabilizó a la empresa contratista y vinculó el origen del proyecto a un plan estratégico bajo el control de Pereda y su exasesor. En contraste, el vicepresidente desestimó esa acusación, aseguró que la supervisión del contrato dependía directamente de la presidencia y denunció que el oficialismo le bloqueó el acceso a los informes de auditoría.

Javier Milei celebró la victoria de Pino

Otro de los ejes de la campaña dentro de la Sociedad Rural fue el vínculo con el gobierno de Javier Milei. Según confirmó Infobae, Pino visitó el despacho del asesor presidencial en la Casa Rosada este martes, en la previa del cierre de la votación.

A través de X, el presidente celebró la contundente victoria de Pino: «ROMA NO PAGA TRAIDORES.

Felicitaciones Nicolás…!!!»