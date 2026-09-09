La programación del Federal A para la anteúltima fecha de la segunda fase: árbitros y horarios
Se confirmó la programación de una fecha clave para el Federal A con Cipolletti - Alvarado como destacado en la zona campeonato.
El próximo fin de semana se jugará la anteúltima fecha de la segunda fase del Federal A y hoy se confirmó la programación con horarios y árbitros.
En la zona campeonato, Cipolletti recibirá a Alvarado el domingo a las 15:30 en La Visera de Cemento. El árbitro será el cordobés Leandro Sosa Abrile, que nunca dirigió al Albinegro.
El Albinegro está obligado a ganar para llegar a la última fecha con buenas chances de clasificar entre los cuatro primeros. Se ubica sexto pero por con los mismos puntos que el cuarto y el quinto que lo aventajan por diferencia de gol.
Alvarado llega puntero y está invicto en esta instancia (lleva 8 sin perder). Los otros tres cruces del grupo serán: Kimberley – Huracán Las Heras a las 15 en Mar del Plata, Argentino – Villa Mitre a las 15:45 en Monte Maíz y Atenas – Juventud Antoniana en Río Cuarto a las 16:30.
Por la fase reválida, Deportivo Rincón visitará a FADEP el domingo a las 11:30 en Mendoza. El juez principal será José Díaz, oriundo de Villa Mercedes.
El León está puntero del grupo con San Martín de Mendoza y busca dar un paso clave rumbo a la clasificación a los playoffs por el segundo ascenso.
Además, Sol de Mayo recibe a Juventud Unida Universitario de San Luis a las 16 en Viedma con el arbitraje del mendocino Jorge Etem.
El Albiceleste intentará ganar para asegurar la permanencia en la categoría. Solo lo separan tres puntos de Círculo Deportivo de Otamendi que está en zona de descenso al igual que Santamarina de Tandil.
Los demás partidos de esta zona serán: Santamarina – Costa Brava a las 11 en Tandil, Germinal – Brown de Madryn a las 15:30 en Rawson y San Martín – Círculo Deportivo desde las 16 en Mendoza.
La programación completa
FASE CAMPEONATO
ZONA B
Domingo 13
KIMBERLEY MDQ MAR DEL PLATA HURACAN L.HERAS MENDOZA 13/09/2026 15:00 NOVELLI * DIEGO SAUL TANDIL PALETTA * LAUTARO MANUEL TANDIL ZABALZA * FERNANDO TANDIL MONZON * SERGIO HERNAN MERCEDES
CIPOLLETTI CIPOLLETTI ALVARADO MAR DEL PLATA 13/09/2026 15:30 SOSA ABRILE * LEANDRO ANDRES PASCANAS SERALE * EMANUEL JOSE CÓRDOBA GUZMAN * MARCOS DAVID PASCANAS GUTIERREZ * ENZO DAMIAN SALTO
ARGENTINO P PASCANAS VILLA MITRE BAHÍA BLANCA 13/09/2026 15:45 GONZALEZ * GUILLERMO ADRIAN RESISTENCIA FLEITAS * HUGO ROSARIO LOPEZ * RODRIGO EDGARDO RESISTENCIA MAPELLI * JONATAN DANIEL ROSARIO
ATENAS RC RÍO CUARTO JUV ANTONIANA SALTA 13/09/2026 16:30 SANDOVAL * JOSÉ DARÍO CONCORDIA CÓRDOBA * GUIDO CONCORDIA LEZCANO GARCILANO* RODRIGO VICTORIA CAISSO * ALEXIS GABRIEL MARIA GRANDE
FASE REVÁLIDA
ZONA B
Domingo 13
SANTAMARINA TANDIL AT. COSTA BRAVA GENERAL PICO 13/09/2026 11:00 LIUZZI * MARCOS IGNACIO AYACUCHO ROJAS MARTINES * DARIO M. MAR DEL PLATA MORENO * NICOLÁS DARIO OLAVARRÍA DOUSSOUK * KARIM CHASCOMÚS
FADEP MZA MENDOZA DEP RINCON NEUQUEN 13/09/2026 11:30 DIAZ * JOSÉ MANUEL VILLA MERCEDES FLORES ROIG* JUAN IGNACIO SAN LUIS OJEDA * FEDERICO HERNAN VILLA MERCEDES CHAVEZ * DENIS EMANUEL VILLA MERCEDES
GERMINAL TRELEW GUILLERMO BROWN TRELEW 13/09/2026 15:30 MORON * FRANCO DAVID GENERAL PICO VIOLA * DANILO ARIEL VIEDMA MORENO * RODRIGO VIEDMA CARRO * LAUTARO EZEQUIEL TRELEW
SOL DE MAYO VIEDMA J .U. UNIVERSITARIO SAN LUIS 13/09/2026 16:00 ETEM * JORGE DAVID MENDOZA ARAYA QUINTERO* IVAN ADRIEL MENDOZA FERNANDEZ ZAPATA * MATIAS ARIEL MENDOZA ALVAREZ * DIEGO MAXIMILIANO TRES ARROYOS
AT. C. SAN MARTIN MENDOZA CIRCULO DEPORTIVO MAR DEL PLATA 13/09/2026 16:00 REKERS * FERNANDO JESUS CÓRDOBA YACANTE * GUILLERMO LUJÁN PASQUETTIN * CRISTIAN THOMAS JUNÍN LUJAN * EVELYN ROMINA DEÁN FÚNES
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