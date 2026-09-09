Bomberos Voluntarios de Roca se suman a una jornada nacional de protesta: cuándo sonará la sirena

La Asociación de Bomberos Voluntarios de General Roca informó que adherirá y participará de una acción de alcance nacional prevista para este jueves 10 de septiembre, con el objetivo de visibilizar distintos reclamos vinculados al funcionamiento y fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.

La medida se realizará a partir de las 10 en los cuarteles de Bomberos Voluntarios de todo el país. En Roca, la protesta tendrá como expresión institucional y pacífica la activación programada de las sirenas de los cuarteles.

Según informaron desde la asociación local, uno de los principales reclamos es la transferencia de los fondos que legalmente corresponden al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, particularmente los correspondientes al ejercicio 2025 y años anteriores. El monto mencionado asciende a $59.330.748.051,41.

Desde la institución remarcaron que se trata de recursos ya recaudados y con una afectación específica establecida por la Ley Nacional N.º 25.054, destinados legalmente a los Bomberos Voluntarios.

Los reclamos de los Bomberos Voluntarios

La jornada también busca visibilizar otros puntos que, según la asociación, afectan directamente la capacidad operativa del sistema.

Entre ellos se encuentran:

La habilitación de mecanismos para efectuar pagos al exterior , necesarios para adquirir vehículos, herramientas y equipamiento de emergencia.

, necesarios para adquirir vehículos, herramientas y equipamiento de emergencia. La aplicación integral y uniforme de la Ley N.º 27.629 , de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, especialmente respecto de la implementación efectiva del régimen de reintegro del IVA por la adquisición de bienes, servicios y equipamiento.

, de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, especialmente respecto de la implementación efectiva del régimen de reintegro del IVA por la adquisición de bienes, servicios y equipamiento. La creación de mecanismos de compensación por la atención de emergencias en rutas concesionadas, que contemplen la disponibilidad permanente del servicio, el reintegro de gastos extraordinarios y los daños que puedan sufrir los recursos afectados a esas intervenciones.

Realizarán el tradicional bautismo del nuevo Móvil N.º 28

Este jueves, a las 19, se realizará en la esquina de Mitre y Avenida Roca el tradicional bautismo de bienvenida del nuevo Móvil N.º 28, una ceremonia que marcará su incorporación al servicio de la comunidad.

La unidad fue presentada oficialmente durante el desfile aniversario de la ciudad y será recibida con el tradicional arco de agua, en el marco de una ceremonia que simboliza su incorporación al servicio.

Desde la organización invitaron a los vecinos, amigos y familias a participar del encuentro y compartir este momento especial.