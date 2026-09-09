Hallan un cuerpo en una acequia del cementerio de Lamarque: fiscalía investiga en el lugar. Foto: Archivo Diario Río Negro

Una llamada telefónica recibida después del mediodía de este miércoles movilizó a las fuerzas de seguridad y al Ministerio Público Fiscal tras alertar sobre la presencia de restos humanos en cercanías del cementerio local. El hallazgo se produjo en un sector de difícil acceso, caracterizado por una vegetación densa y agreste con presencia de olivillos, yuyos y cardos rusos.

En el lugar trabajaron las fiscales Analía Alvarez y Marisa Morandi, acompañadas por efectivos de la Policía provincial, integrantes de la Unidad Operativa para la Investigación del MPF y peritos del Gabinete de Criminalística.

Detalles del hallazgo y preservación de la escena

El cuerpo fue localizado dentro de un canal de riego al que se le interrumpió el caudal recientemente. Debido a la corriente del agua, los restos se encontraban orientados en el sentido de circulación del curso hídrico.

Según pudo confirmar Diario RÍO NEGRO, el cadáver presenta un avanzado estado de descomposición que imposibilita su identificación inmediata.

Agentes policiales y peritos hallaron restos óseos y extremidades dispersas entre la vegetación en un radio de cinco metros.

Las autoridades judiciales entablaron contacto con el consorcio de riego para detener por completo el paso del agua y precisar la cartografía del sector.

Pericias forenses y avances en la investigación

Para garantizar la correcta fijación y preservación del perímetro, el Ministerio Público convocó a Gabriel Torón, integrante de la Unidad de Reconstrucción del MPF, quien realizará este jueves un escaneo digital integral de la zona.

En paralelo, se coordinó el arribo de la unidad morguera de General Roca para efectuar el traslado de los restos hacia la sede forense, donde los profesionales evaluarán los plazos adecuados para concretar la autopsia correspondiente según el estado de conservación del cuerpo.

En este momento, las fiscales intervinientes se encuentran en la comisaría local tomando declaración testimonial a la persona que realizó el hallazgo inicial.