El estudiante de Economía que tendrá que defender el arco de River en los amistosos de verano

Santiago Beltrán, habitual titular en la Reserva, debutó en 2024 en el arco de River.

River sufrió una complicación inesperada y afronta una crisis de arqueros que no estaba en los planes. Por un lado, Franco Armani está desgarrado y tendrá para tres semanas de recuperación tras sentir un pinchazo en el gemelo durante un entrenamiento en la pretemporada que se lleva a cabo en San Martín de los Andes.

Por otra parte, Jeremías Ledesma anunció su salida del Millonario para recalar en Rosario Central, club del que es originario y en el que buscará encontrar la continuidad que nunca logró: «No fue lo que uno esperaba, me voy triste», fue su reflexión.

Y en el caso de Ezequiel Centurión, que volvió a la Banda Roja tras estar un año y medio a préstamo en Independiente Rivadavia de Mendoza, aún se recupera de una fractura en la muñeca sufrida en la final de la Copa Argentina que la Lepra ganó ante Argentinos Juniors.

Por eso la gran pregunta es cómo cubrirá Marcelo Gallardo el arco para los dos amistosos de la próxima semana ante Millonarios y Peñarol, que se disputarán en Uruguay.

El apuntado es Santiago Beltrán, de 21 años y habitual titular en la Reserva que debutó extraoficialmente en River en un amistoso justamente contra Millonarios, el 9 de julio de 2024 en un empate 1-1 en el Monumental.

Una gran particularidad de Beltrán es que llegó al club con 17 años, sin inferiores y tras jugar únicamente torneos amateurs con sus amigos del Club Pueyrredón de zona norte de Buenos Aires.

Dos semanas de prueba en la quinta división bastaron para que lo ficharan. En la fecha FIFA de octubre fue citado para actuar como sparring de la Selección Argentina.

En 2024 fue campeón en Reserva y tiene contrato hasta diciembre de 2027. Hizo el secundario en el Colegio del Salvador y es estudiante de Ciencias Económicas en la UBA, carrera que va completando en la medida que el fútbol se lo permite.

«Considero que es muy importante el formarse como persona. Y una forma de crecer es estudiar para abrirte otros caminos en la vida. El fútbol es una carrera corta y después podés dedicarte a otra cosa. Me gustaría que mis padres puedan verme triunfar y sé que estarán orgullosos de mí», dijo en una entrevista.

El destino, más allá de los partidos de pretemporada, podría ponerlo a prueba, si Armani no llega a recuperarse, para defender el arco de River en el inicio del Torneo Apertura contra Barracas.