La victoria de Gimnasia ante Newell’s por los octavos de final del Torneo Clausura dejó un clima caliente y mucha bronca en el conjunto rosarino y su gran afición. Uno de los máximos ídolos de la institución, nada menos que Maximiliano Rodríguez, recogió el guante e hizo un explosivo descargo.

Tras la derrota por 4-2 en el Bosque y la eliminación, la Fiera fulminó al árbitro Nicolás Ramórez mediante un mensaje en su cuenta de Instagram. El exfutbolista compartió una imagen del juez con una cruz roja sobre su rostro y acompañó la publicación con una fuerte reflexión.

“Ya no nos preguntamos contra quién nos toca jugar o cómo vamos a hacer la táctica, ahora preguntamos quién es el árbitro. Ya no hablamos de qué bien jugó el 10 o el 5, ahora las figuras de los partidos son los árbitros”, escribió.

El descargo de Maxi, exfigura de la Selección Argentina, se dio tras un encuentro plagado de polémicas decisiones arbitrales en perjuicio de Newell’s, que terminó con dos jugadores menos en tiempo complementario. En consecuencia, el arbitraje de Ramírez nuevamente quedó en el ojo de la tormenta.

Una de las jugadas más cuestionadas ocurrió durante el segundo penal sancionado a favor de Newell’s. Los futbolistas de la Lepra reclamaron que Germán Conti, quien ya estaba amonestado, debía recibir una segunda tarjeta amarilla y ser expulsado. Sin embargo, el defensor de Gimnasia continuó en cancha.

Más tarde llegaron las rojas a Jerónimo Russo y Martín Ortega. Con nueve jugadores, el equipo de Frank Darío Kudelka no pudo sostener el resultado y Gimnasia aprovechó la superioridad numérica para quedarse con la victoria.

El partido había terminado 2-2 en los 90 minutos, con dos goles de penal de Walter Mazzantti para Newell’s. En el suplementario, Franco Escobar, en contra, y Matías Melluso marcaron los tantos que sellaron el 4-2 definitivo y el avance a cuartos de final para el Lobo, que espera por Boca o Independiente Rivadavia.

La tensión continuó después del pitazo final, cuando se produjo un enfrentamiento generalizado entre futbolistas de ambos equipos que terminó con nuevas expulsiones.