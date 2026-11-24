Las altas temperaturas favorecen la actividad de las hormigas, que suelen encontrar en las macetas un refugio para establecer sus colonias o buscar alimento.

Aunque no todas las especies representan una amenaza para las plantas, su presencia puede estar relacionada con la aparición de otras plagas, como los pulgones y las cochinillas, que producen una sustancia azucarada que atrae a estos insectos.

Por eso, durante el verano, es importante prestar atención al estado de las plantas y adoptar algunas medidas preventivas.

Cinco trucos para evitar que las hormigas invadan las macetas

Controlar la humedad del sustrato: evitar que la tierra permanezca excesivamente seca, respetando las necesidades de riego de cada especie.

evitar que la tierra permanezca excesivamente seca, respetando las necesidades de riego de cada especie. Utilizar canela: espolvorear una pequeña cantidad alrededor de la maceta puede ayudar a disuadir temporalmente a las hormigas, aunque su eficacia es limitada.

espolvorear una pequeña cantidad alrededor de la maceta puede ayudar a disuadir temporalmente a las hormigas, aunque su eficacia es limitada. Limpiar los alrededores: retirar las hojas secas, los restos de alimentos y las sustancias azucaradas que puedan atraerlas.

retirar las hojas secas, los restos de alimentos y las sustancias azucaradas que puedan atraerlas. Revisar las hojas y los tallos: comprobar si existen pulgones o cochinillas y tratar estas plagas con productos adecuados para las plantas.

comprobar si existen pulgones o cochinillas y tratar estas plagas con productos adecuados para las plantas. Elevar las macetas: colocarlas sobre soportes y mantener limpia la superficie inferior facilita la detección de los caminos de las hormigas.

Qué hacer si las hormigas ya instalaron un hormiguero en la maceta

Si los insectos aparecen constantemente o salen por los orificios de drenaje, es posible que hayan establecido una colonia en el interior.

En estos casos, una alternativa consiste en trasplantar la planta, renovar el sustrato y limpiar cuidadosamente la maceta.

Si el problema persiste, se pueden utilizar cebos específicos para hormigas, siguiendo las instrucciones del fabricante y manteniéndolos fuera del alcance de niños y mascotas.

Qué productos no conviene utilizar para eliminar las hormigas

Aunque circulan numerosos remedios caseros, es importante evitar la aplicación directa de vinagre, sal, lavandina o agua hirviendo sobre la tierra.

Estas sustancias pueden dañar las raíces, alterar las condiciones del sustrato y perjudicar el desarrollo de las plantas.

Mantener una rutina de limpieza, controlar el riego y revisar periódicamente las hojas son algunas de las mejores estrategias para proteger las macetas durante los meses de calor.