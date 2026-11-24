Con la llegada de las altas temperaturas, las preparaciones frescas y livianas ganan protagonismo en la mesa. Entre las frutas de estación, el melón se destaca por su elevado contenido de agua, su dulzura natural y su versatilidad.

Además de aportar vitamina C y potasio, es un ingrediente que combina tanto con alimentos dulces como salados.

A continuación, tres recetas sencillas para incorporarlo a las comidas de los días de calor, sin necesidad de encender el horno.

1. Ensalada de melón, jamón crudo y rúcula

Una combinación de sabores dulces y salados, ideal para un almuerzo liviano.

Ingredientes:

Medio melón.

100 gramos de jamón crudo.

Un puñado de rúcula.

100 gramos de mozzarella.

Aceite de oliva.

Jugo de limón.

Pimienta a gusto.

Preparación:

Cortar el melón en cubos o pequeñas esferas. Colocarlo en una fuente junto con la rúcula, la mozzarella y el jamón crudo. Condimentar con aceite de oliva, limón y pimienta. Servir bien frío.

2. Licuado refrescante de melón, limón y menta

Una bebida frutal que se puede preparar sin azúcar agregada.

Ingredientes:

Dos tazas de melón cortado en cubos.

Jugo de medio limón.

Medio vaso de agua fría.

Hojas de menta fresca.

Hielo a gusto.

Preparación:

Colocar todos los ingredientes en la licuadora y procesar hasta obtener una bebida homogénea. Servir inmediatamente con unas hojas de menta fresca.

3. Helado casero de melón y yogur

Una alternativa cremosa y refrescante para disfrutar como postre o merienda.

Ingredientes:

400 gramos de melón.

200 gramos de yogur natural.

Una cucharada de miel, opcional.

Una cucharadita de jugo de limón.

Preparación:

Cortar el melón en cubos y llevarlo al freezer durante al menos cuatro horas. Luego, procesarlo con el yogur, el limón y la miel hasta conseguir una textura cremosa.

Se puede consumir inmediatamente o llevar al freezer durante una hora más para obtener una consistencia más firme.

Cómo conservar el melón durante los días de calor

Una vez cortado, el melón debe conservarse en la heladera, dentro de un recipiente hermético. También es importante lavar la cáscara antes de cortarlo para evitar que posibles microorganismos de la superficie lleguen a la pulpa.

Por su sabor y frescura, esta fruta de estación ofrece múltiples posibilidades para disfrutar de comidas sencillas durante el verano.