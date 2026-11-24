Los churros caseros son una de las preparaciones más tentadoras para acompañar el mate o el café. Aunque tradicionalmente se cocinan en abundante aceite, también es posible preparar una versión diferente en la freidora de aire.

El secreto de esta receta está en incorporar yogur natural a la masa, un ingrediente que permite conseguir una consistencia suave por dentro y ligeramente dorada por fuera.

Churros con yogur en freidora de aire: los ingredientes

200 gramos de harina leudante.

180 gramos de yogur natural sin azúcar, preferentemente espeso.

1 cucharada de azúcar.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Aceite en aerosol.

Azúcar y canela para espolvorear.

Cómo preparar churros caseros en freidora de aire, paso a paso

Colocar el yogur, el azúcar y la esencia de vainilla en un recipiente. Incorporar la harina de a poco y mezclar hasta obtener una masa homogénea, espesa y moldeable. Colocar la preparación en una manga pastelera resistente con una boquilla en forma de estrella. Formar los churros sobre una superficie ligeramente aceitada. Precalentar la freidora de aire a 180 °C durante tres minutos. Distribuir los churros en la canasta, dejando espacio entre ellos, y rociarlos con un poco de aceite. Cocinar entre 10 y 15 minutos, dándolos vuelta a mitad de cocción, hasta que estén dorados y cocidos por dentro. Retirar y espolvorear con una mezcla de azúcar y canela mientras todavía estén calientes.

El secreto para que los churros queden dorados

Para conseguir un mejor resultado, es importante no colocar demasiados churros juntos en la freidora de aire, ya que el aire caliente necesita circular alrededor de la masa.

También se recomienda utilizar un yogur de consistencia espesa y ajustar la cantidad de harina si fuera necesario.

Estos churros pueden acompañarse con dulce de leche, chocolate derretido o una salsa de frutas. Una opción sencilla para disfrutar de una merienda casera sin recurrir a la fritura tradicional.