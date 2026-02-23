El extraño equipo que probó Úbeda para el debut de Boca en la Copa Argentina:

Cuestionado y silbado por gran parte de la hinchada, Claudio Úbeda logró una vida más con el empate ante Racing en la Bombonera. El director técnico sabe que no cuenta con margen de error, pero así y todo, en el entrenamiento de esta mañana probó con una formación alternativa para debutar en la Copa Argentina ante Gimnasia, de Chivilcoy. Sería el estreno de Adam Bareiro, recién llegado.

Enfrentar a un equipo del torneo Federal A le brinda al Sifón la posibilidad de darles descanso a varios de los titulares en vísperas de una intensa seguidilla que podría ser decisiva para lo que viene. Además, apuntará a recuperar a varios de los futbolistas lesionados, entre ellos a Exequiel Zeballos y Leandro Paredes, indispensables para el funcionamiento del equipo.

Aunque Agustín Marchesín es titular y referente, en el ensayo de este lunes el arco estuvo en manos de Leandro Brey, que disputaría su primer partido del año. En el fondo, la lesión de Juan Barinaga deja el lateral derecho para que se lo disputen Marcelo Weigandt y Dylan Gorosito, que podría jugar su segundo partido en Primera División (fue titular ante Defensa y Justicia en 2024, con Diego Martínez como DT). El Chelo estuvo desde el inicio en Boca Predio.

Una defensa nueva y retoques del medio hacia adelante

Además, será la chance de los centrales suplentes de sumar minutos. El presente de Lautaro di Lollo y Ayrton Costa no es el mismo que a fines de 2025 y por eso Nicolás Figal y Marco Pellegrino tendrán una gran oportunidad, más allá de que enfrente tendrán un rival de menor envergadura. En el lateral izquierdo, en tanto, estará Malcom Braida, casi sin minutos desde su llegada al club.

En tanto, para el centro de la mitad de la cancha no hay muchas alternativas. Las lesiones llevaron a que Milton Delgado sea una fija, aun con suplentes. Si Úbeda mantiene lo que probó hoy. A su lado estarán Tomás Belmonte y Williams Alarcón, titulares en el clásico ante Racing del último domingo.

En tanto, en ataque se dará el estreno de Ádam Bareiro con la camiseta de Boca, y será secundado por Ángel Romero de un lado y Lucas Janson del otro. En un partido en el que se espera que haya un dominio absoluto, con posesión casi exclusiva, el Sifón apuesta a tres nombres de experiencia.

La probable formación de Boca ante Gimnasia de Chivilcoy

Si se confirma lo del ensayo en la primera práctica de la semana, el equipo será con Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero, Adam Bareiro y Lucas Janson.