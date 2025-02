El fuerte descargo de la pareja de Alan Sosa, denunciado por violencia de género: «Me decía que era una desgraciada»

El futbolista Alan Sosa, que fue titular el último fin de semana en el triunfo de Gimnasia de La Plata ante Atlético Tucumán, fue detenido en Gonnet en las últimas horas tras ser acusado de secuestrar durante casi dos días a su pareja. La víctima de 24 años realizó su descargo en redes sociales.

La víctima, Sofía Lujan Szepietowski, de 24 años, había discutido con su pareja, Alan Alejandro Sosa, de 21, con quien convivía desde hace ocho meses. Luego de la discusión, el delantero quitó las llaves del portón eléctrico y no la dejó salir, reteniéndola en contra de su voluntad. Además, le profirió palabras denigrantes, despectivas y amenazantes hacia su persona.

Según publicó el medio Doble Amarilla, en el informe policial, la víctima relató que «desde el principio de la relación, Sosa fue violento verbalmente, discutían por la forma de vestir de ella y no la dejaba usar ropa ajustada«, ya que él era una «figura pública» y ella «no podía parecer una cualquiera, porque sino eso llevaría a que él se tuviera que pelear con alguien si la miraban».

Además, la joven narró que “era costumbre que le quite el celular para revisarle sus conversaciones y se enojaba si hablaba con el papá de su hija, le revisaba las redes sociales y eliminaba gente”.

El descargo de Sofía Szepietowski en redes sociales

Ante los hechos de público conocimiento, la joven utilizó sus redes sociales para realizar su descargo. Según el informe policial de la Comisaría 13era de Gonnet, el hecho ocurrió anoche en un domicilio que la pareja compartía ubicado en calle 505 entre 17 y 18.

En uno de los posteos que publicó en X (exTwitter), la joven relató: «En el primer audio Alan me dice ‘no importa lo que pase, siempre estaba ahí. Me decía que era una desgraciada porque el me daba todo, que estaba ni cuando mi familia estaba y yo igual así me quería ir», sostuvo.

Además, publicó un chat con la mamá de Sosa donde la mujer de 24 años le solicitó ayuda. «Necesito que vengas. Alan no me deja salir de casa», le escribió. La respuesta de la madre del futbolista: «No puedo hacer nada como querés que vaya, madre».