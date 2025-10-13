El fuerte respaldo de la Fórmula 1 a Franco Colapinto para su continuidad en Alpine: «Es la mejor opción»

En la previa del GP de Estados Unidos, en Alpine evalúan el nivel del piloto argentino. En medio de rumores cruzados, la web oficial de F1 bancó a Colapinto y aseguró que tiene muchas chances de continuar en 2026. Los detalles.

El fuerte respaldo de la Fórmula 1 a Franco Colapinto para su continuidad en Alpine

Este fin de semana se correrá el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, desde el 17 al 19 de octubre. Será una nueva oportunidad de Franco Colapinto para sumar sus primeros puntos en la temporada. En la previa del comienzo de la gira americana, el pilarense recibió un tremendo apoyo por parte de la Fórmula 1.

Resulta que la página oficial de la categoría publicó un artículo sobre quién será el compañero de Pierre Gasly en 2026. El periodista Lawrence Barreto realizó un análisis sobre la floja temporada de Alpine y analizó quién pica en punta para ocupar el segundo asiento de la escudería francesa.

Según el especialista, Colapinto «por ahora, está en buena forma para conservar su asiento«, dijo. Además, aseguró el buen nivel que está teniendo el argentino en esta temporada: «Puede parecer extraño decir que Colapinto ha mejorado cuando aún no ha puntuado para Alpine, pero eso se debe más al rendimiento del coche que al talento del piloto. En situaciones como estas, la única forma real de evaluar el rendimiento de un piloto es comparándolo con el de su compañero de equipo«, aseguró.

Desde su regreso a la F1 en 2025, el pilarense participó en 11 carreras y el saldo positivo es para Gasly con un ajustado 6-5. El buen momento de Franco se demuestra en las últimas cinco sesiones, donde se impuso en cuatro de ellas.

Luego, indicó que la continuidad del argentino es posible por varias razones: «La evaluación de Nielsen sobre Colapinto está respaldada por las estadísticas y, junto con el apoyo financiero que el argentino aporta al equipo, sigue siendo una opción muy atractiva para el equipo de cara a 2026″.

Barreto finalizó el artículo con su opinión sobre la situación: «Si Colapinto continúa con su forma mejorada, les dará pocos motivos para cambiar algo de cara a 2026«.

¿Cuándo se decidirá el futuro de Colapinto en la F1?

Franco Colapinto mantiene su ilusión intacta para su continuidad en la F1 en la temporada 2026. El siguiente año será clave para la categoría por los cambios reglamentarios, que marcarán un antes y un después para todos los pilotos.

Según los especialistas, la confirmación del segundo piloto de Alpine está lejos de darse. Algunos, como Barreto, aseguran que «no se espera una decisión hasta el final de temporada«. Otros especulan que el anuncio se dé en la gira latinoamericana, por la presencia de los principales auspiciantes de Colapinto.

Por el momento no está claro cuándo se tomará una decisión. Lo que sí se sabe es que solo hay dos opciones para Alpine: o Colapinto o Paul Aron. El estonio corre con desventaja por su poca experiencia en la Fórmula 1. Solo habrá que esperar y acompañar al argentino en las últimas seis carreras de 2025.