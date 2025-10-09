Crecen los rumores sobre la continuidad de Colapinto en Alpine: “Tiene las mejores cartas en la mano”

La confirmación del segundo piloto de Alpine para 2026 sería antes del cierre de la temporada. (Foto: AP)

La progresión de Franco Colapinto en Alpine fue notable. Dentro de las carencias de rendimiento del monoplaza A525, el argentino logró concretar importantes actuaciones en las últimas carreras, en las cuales superó a su compañero Pierre Gasly. Flavio Briatore, asesor ejecutivo y líder del team francés, confirmó que la disputa por el segundo asiento estaba entre Paul Aron y el pilarense. No obstante, todo se encamina para que este último continúe en la Fórmula 1 tras su mejoría, aunque la expectativa está en saber cuándo sería el anuncio.

Las chances de Franco Colapinto en Alpine para el 2026

Las próximas dos carreras serán cruciales para el futuro de Colapinto en la F1. En la primera de ellas, Franco completó una notable actuación en el GP de Singapur y encaminó su continuidad en Alpine, aunque le quedaría una prueba más en el Gran Premio de los Estados Unidos, en Austin.

Desde el portal especializado GP Blog, informaron “que es probable que la decisión se tome en noviembre, antes del último Gran Premio de la temporada”. En caso de ser en dicha jornada, el anuncio sería en el marco del GP de Qatar, el cual se realiza posteriormente a la gira por América de la Fórmula 1.

Dicho medio hizo hincapié en la lucha por la segunda butaca también se encuentra, en menor medida, Jack Doohan. Un dato por demás llamativo ya que hasta el propio Flavio Briatore puso solo al rookie Paul Aron como posible contendiente del argentino. Vale recordar que el australiano fue eyectado de su lugar después de seis carreras y en las últimas horas se especuló con una posible salida a Haas como reserva.

“Colapinto tiene las mejores cartas en la mano, ya que se ha observado una tendencia al alza en sus recientes actuaciones”, señaló el portal.

El que también puntualizó en la continuidad de Franco Colapinto fue el reconocido periodista especializado Joe Saward. En la sección “libreta verde” de su blog personal, el británico dejó entrever que la decisión final por parte de la cúpula dirigencial todavía no se tomó, pero que el argentino tiene todos los boletos.

“Alpine aún no ha decidido qué hacer con su segundo asiento, pero lo más probable es que Franco Colapinto lo conserve si su rendimiento sigue mejorando y sus patrocinadores están dispuestos a seguir pagando”, señaló Saward.

Cabe recordar que el equipo francés se quedó con los servicios del joven de 22 años a partir de una cesión por cinco años desde Williams, según indicó su mánager, María Catarineu.

Por su parte, Steve Nielsen, flamante director del equipo, hizo alusión a la situación de la segunda butaca de Alpine en el GP de Singapur. Más allá de que destacó el rendimiento de Colapinto, no entró en detalles sobre su futuro en el equipo.

“Franco tuvo un comienzo difícil. Creo que hemos visto que se ha equilibrado y se ha calmado un poco. Ahora ha superado a Pierre en las últimas dos o tres carreras. Así que está a la par con él, lo cual es bueno. No sabemos dónde terminará esa pendiente, si continuará o no. Esperamos que sí”, comentó.

En esta misma línea, en la conferencia de prensa protocolar del fin semana en Marina Bay, agregó: “Luego tomaremos una decisión sobre Franco y quien sea que esté en la mira cuando sea necesario. Pero aún faltan algunas carreras para eso”.

A pesar de todas las especulaciones sobre la fecha del anuncio y las declaraciones por parte de la directiva del equipo francés, Franco Colapinto allanó el camino para continuar en la Fórmula 1.

Su próxima prueba será en el Gran Premio de los Estados Unidos. El comienzo de la gira por América de la F1 dará inicio el fin de semana del 17 al 19 de octubre.