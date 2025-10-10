Alpine lidera el peor campeonato de la Fórmula 1, pero no por el rendimiento de Colapinto

Colapinto, en el box de Alpine, tras su último accidente en la clasificación para el GP de Azerbaiyán.

Así como la Fórmula 1 tiene un Campeonato de Constructores que ya ganó McLaren, o el Mundial de Pilotos con la pelea entre Oscar Piastri y Lando Norris, hay otro paralelo y extraoficial que pone a Alpine en el 1° puesto: el de «Destructores». Sin embargo, en este certamen Franco Colapinto no se encuentra entre los primeros.

Los gastos de Alpine por los accidentes en la Fórmula 1

La escudería francesa es la que más gastó del campeonato por roturas en accidentes de sus pilotos. Sin embargo, poca de esa responsabilidad es de Franco Colapinto, que rompió elementos por 405 mil dólares entre sus tres accidentes de la clasificaciones en Imola, Silverstone y Azerbaiyán.

El que más hizo sufrir a Flavio Briatore y compañía es Jack Doohan, cuyo fortísimo golpe en Suzuka, durante las prácticas para el GP de Japón por llevar a la realidad una prueba del simulador (doblar la curva uno con el DRS abierto), engrosó la cuenta personal hasta US$1.514.000, según cálculos de Racing Statistics.

A pesar que duró solo 5 competencias de esta temporada, el australiano al que bajó Colapinto es el quinto de la tabla que lidera Yuki Tsunoda, protagonista de varios incidentes fuertes con el Red Bull (US$2.179.000). Pierre Gasly, a su vez, está noveno con una factura de 1.102.000 dólares.

En el otro extremo está Mercedes, que solo debió destinar un millón a reparaciones por golpes de Kimi Antonelli, mientras que el último ganador George Russell es el único de los 21 pilotos de la temporada en cero, con un registro impecable.

Los elementos más costosos para reemplazarse, según estimaciones, son la caja de cambios (US$500.000), el piso (US$225.000) y la parte delantera, entre alerón y suspensión (US$125.000 en ambos casos). Y lo más barato, una goma por 5 mil dólares.

Esto, a su vez, toma mucha relevancia para una F1 que desde 2021 impuso un sistema de límite presupuestario (con algunas excepciones, como los principales salarios de cada equipo) que fija un tope de 135 millones de dólares anuales. Más allá de ganar, también importa llegar con el auto sano.