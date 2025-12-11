Medallas para Río Negro y Neuquén en natación, atletismo y ciclismo en los Juegos de la Araucanía

Hoy se conocerá al gran campeón de los Juegos de la Araucanía. Desde las 20 se llevará a cabo la ceremonia de clausura en Santa Rosa y Río Negro sueña con conseguir su sexto título consecutivo.

El equipo masculino de natación de Río Negro concluyó una actuación sobresaliente en Miguel Riglos, coronándose campeón con 22 puntos a lo largo de los cuatro días de competencia. Este jueves disputaron las últimas cinco pruebas. En la posta 4×100 metros libres, Río Negro se quedó con el primer puesto con un tiempo de 3m35s33. No fue la única dorada: Federico Bottos ganó los 50 metros espalda, seguido por el rionegrino Alejo Cabanillas, a solo seis centésimas. Además, Cabanillas también obtuvo la plata en los 200 metros libres.

Por el lado de Neuquén, Martina Jouglard volvió a lucirse y ganó la presea plateada en los 200 metros libres, con un tiempo de 2m11s84.

En atletismo, la actividad se cerró en Santa Rosa con la prueba pedestre de 5 kilómetros. Las rionegrinas Nicole Trecanao y Yasmin de los Ángeles finalizaron 9° y 11°, mientras que las neuquinas Jasmin Cuppi y Yanela Aravena terminaron 12° y 13°.

En masculino tampoco hubo medallas: Tiago Suárez y Eric Calvo llegaron 8° y 12° para Río Negro, mientras que los neuquinos Iván Aguirre y Jesús Román concluyeron 17° y 20°.

Río Negro campeón y Neuquén subcampeon en ciclismo

La delegación rionegrina de ciclismo volvió a festejar y se consagró campeona en Toay. Los corredores fueron Sebastián Matucci (Cinco Saltos), Santino Pavez (Cinco Saltos), Valentín Marín (Allen), Valentín Petit (General Roca) y Jesús Orellana (Cinco Saltos). Entre las cuatro pruebas, cosecharon 22 puntos y superaron a sus seguidores de La Pampa por 3 unidades.

Los cincosaltenses Pavez (1°) y Matucci (2°) se quedaron con los dos primeros puestos en el desafío de 60 km en el Autódromo de Santa Rosa, sumando más preseas para la provincia. Completaron la actuación Diogo Marín Mardones (22°), Valentín Petit (26°) y Jesús Orellana Barra (35°).

Por su parte, los representantes de Neuquén terminaron en las siguientes posiciones: Francisco Carrizo (18°), Gastón Molina (28°), Nahuel Caín Aguilera (30°) y Agustín Lorenzo Aravena (45°).

En la rama femenina, las neuquinas completaron una gran carrera y celebraron al terminar segundas en la tabla final de los cuatro días de competencia. En la prueba de 30 kilómetros, Marianela Salomón finalizó quinta, y sus compañeras obtuvieron estos resultados: Lourdes Escobar (14°), Sofía Montaño (30°), Milagros Romero (33°) y Antonella Salomón (36°).

La delegación rionegrina finalizó cuarta en la tabla general. Hoy, la roquense Valentina Orocito se quedó con la medalla de bronce. La acompañaron Virginia López (22°), Priscila Rasgido (24°), Camila Fernández (34°) e Isabella Carnicero (37°).