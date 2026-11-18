La formación de Boca en el duelo ante Atlético Mineiro por la Copa de Oro Nicolás Leoz en 1993.

La cuenta regresiva marca poco más de tres días para la gran final de la Copa Sudamericana, en la que Boca y Atlético Mineiro sumarán un nuevo capítulo a su historial este sábado en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

El registro oficial marca ocho enfrentamientos entre el Xeneize y el Galo, con un saldo favorable para el conjunto argentino: tres victorias, cuatro empates y apenas una derrota. Además, el equipo azul y oro registra ocho goles a favor y seis en contra.

Los primeros cruces entre ambos se dieron en las semifinales de la Copa Libertadores 1978. En aquella instancia, Boca se impuso por 2-1 en el Mineirão y 3-1 en la Bombonera para meterse en la final, donde terminaría consagrándose frente a Deportivo Cali.

Quince años más tarde, en 1993, volvieron a encontrarse, aunque esta vez en una final. Tras el empate sin goles en Brasil, el Xeneize se impuso por 1-0 como local y levantó la Copa de Oro Nicolás Leoz, en la primera edición del torneo organizado por la Conmebol.

Rodolfo Arruabarrena debutó en Boca en el mismo semestre en el que el Xeneize ganó la Copa de Oro, aunque no jugó ningún partido del torneo.

La única victoria del Atlético Mineiro en tiempo reglamentario llegó en el 2000, cuando se impuso por 2-0 en Belo Horizonte por la Copa Mercosur. La revancha en territorio argentino terminó 2-2 y selló la clasificación del conjunto brasileño.

El último antecedente entre ambos fue por los octavos de final de la Copa Libertadores 2021, en una serie recordada por las polémicas decisiones arbitrales que perjudicaron a Boca. Tras dos empates sin goles, uno en cada estadio, el Atlético Mineiro se impuso 3-1 en la definición por penales.

Datos de la final de la Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro

Probables formaciones

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco o Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Atlético Mineiro: Everson; Natanael, Lyanco, Vitao, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Fred; Tomás Cuello, Mateo Cassierra y Bernard. DT: Eduardo Domínguez.

Hora: 19:30.

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay)

Estadio: Metropolitano Roberto Mélendez.

TV: ESPN, DSports, Disney+ Premium y DGO