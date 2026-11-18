Este viernes y sábado, vecinos de la comarca petrolera podrán disfrutar de un nueva edición de la Feria del Libro en Plaza Huincul. La propuesta contempla la participación de una treintena de stands de libreros que ofrecerán una amplia gama de géneros literarios. Además, habrá compra y venta de libros usados, autores que presentarán sus obras y actividades para los más chicos.

En esta ocasión, para generar un espacio más cómodo se montará en el SAF de la Epet N° 10. La apertura oficial será el viernes a las 11. La entrada es libre y gratuita.

Desde la organización, el director de la biblioteca municipal, Andrés Ormaechea confirmó que la apertura será el viernes a las 9 y hasta las 12:30 mientras que se reanudará desde las 14 hasta las 21. El sábado desde las 14 hasta las 21, o se puede extender un poco más, según el movimiento del público.

«En esta ocasión habrá invitados y cuatro presentaciones de libros. Una de ellas brindará, además una charla con puntaje docente. La oferta será muy variada», indicó Ormaechea a Diario RÍO NEGRO. Además, habrá música en vivo y actividades lúdicas destinadas a las niñas y niños.

Además de libreros locales viajarán para estar presentes y montarán sus stands desde San Martín, Plottier, Cipolletti, Villa Regina y Neuquén . Se exhibirán los clásicos, de estudio, de teatro y también se invitó a dibujantes que en vivo harán sus diseños. La biblioteca sorteará ejemplares entre los participantes y cómics. Participará el Instituto de Formación Docente N° 14, de acuerdo a lo reseñado por Ormaechea.

La escritora Lorena Cid será la encargada de abrir las presentaciones de libros. En este caso su ejemplar «Atópica» será el viernes a las 18. Luego seguirá «Guijarros blancos, Guijarros negros», por Teresa Andruetto, que lo hará el sábado a las 18.

Y finalmente, el sábado a las 19, el autor Jorge Quinteros presentará su libro «La última sombra de la comarca». Un trhiller policial de fantasía. «La noche en que murió Ramírez», dice la referencia. Se indicó que el asesinato del cabo Ramírez durante un procedimiento cambia para siempre a la Comarca Petrolera.

«Nadie entiende cómo el principal sospechoso desaparece entre la niebla azul que cubre los antiguos pozos petroleros», se agregó.

El SAF de la Epet N° 1 se ubica en las avenidas Cutral Co y Schreiber, en el barrio Universitario de Plaza Huincul.

La grilla día por día

Para el viernes 20:

9:00: Apertura de salón de exposición

9:30: «Te vengo a contar un cuento” Beatriz Dewey Cuenta Cuentos

10:30 «Show de mimo» con Irma Almendra

11:00: «Te vengo a contar un cuento», Beatriz Dewey Cuenta Cuentos

11:30 Acto protocolar de apertura

13:00 Cierre

14:30 Apertura

15:00 «Te vengo a contar un cuento», Beatriz Dewey Cuenta Cuento

15:30 «Show de mimo», con Irma Almendra

16:00 «Te vengo a contar un cuento» Beatriz Dewey Cuenta Cuento

18:00 Presentación del libro «Atópica» Lorena Cid (poesía)

19:00 Charla «Enredando sueños y libros. Banquete de libros para las aulas, la escuela y la vida» María Martha Paz (Otorga puntaje docente)

20:00 Cierre de jornada a cargo del grupo musical «Rannis Band», con Carla y Fernando Ranni.

Sábado 21