El membrillo es, después de la pera y la manzana, la tercera fruta de pepita más producida de Argentina. Foto: gentileza.

El membrillo es una de las frutas de pepita más reconocibles de la gastronomía argentina. Su dulce, de color rojizo y textura firme, es protagonista de pastafrolas, tartas y clásicos postres criollos. Sin embargo, hay algo curioso: cuando se observa la fruta fresca, su pulpa es clara, amarillenta y muy diferente del producto que llega a la mesa. Además, a diferencia de la manzana y la pera, pocas personas acostumbran comerla directamente, sin cocinar.

¿Por qué ocurre esto? ¿Qué tiene de particular esta fruta y qué lugar ocupa dentro de la producción frutícola argentina?

Una fruta de pepita, pero con menor escala productiva

El membrillo pertenece a la familia de las rosáceas, al igual que la manzana y la pera. Las tres son frutas de pepita porque sus semillas se encuentran alojadas en el interior del fruto.

En Argentina, el membrillo ocupa el tercer lugar dentro de este grupo de especies, detrás de la pera y la manzana, aunque su importancia productiva y comercial es considerablemente menor.

Mendoza es la principal provincia productora de membrillos de Argentina. Foto: gentileza.

De acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario 2018, la distribución de la superficie destinada a frutas de pepita era la siguiente:

Pera: 48,5%.

48,5%. Manzana: 45,8%.

45,8%. Membrillo: 5,6%.

El relevamiento contabilizó unas 41.605 hectáreas para el conjunto de estas producciones. Esto ubica al membrillo en el tercer puesto, aunque muy lejos de las dos principales actividades.

Su cadena comercial también presenta características diferentes. Mientras que la pera y la manzana tienen una fuerte orientación al mercado de fruta fresca, el membrillo encuentra su principal destino en la industria alimentaria, especialmente en la elaboración de dulces, jaleas y mermeladas.

Por eso, aunque agronómicamente integra el mismo grupo que las otras dos especies, su dimensión económica y comercial es mucho más acotada.

Pese a su factibilidad climática, en Río Negro hay pocas hectáreas implantadas con membrillos. Ello se debe principalmente a que es un cultivo muy propenso a la carpocapsa, principal plaga frutícola en el Alto Valle.

Del amarillo al rojo: qué sucede durante la cocción

El color característico del dulce de membrillo no es necesariamente consecuencia del agregado de colorantes. Se desarrolla durante el proceso de cocción, a partir de distintas transformaciones químicas.

El calor y el tiempo modifican los compuestos fenólicos presentes en la fruta y favorecen reacciones de pardeamiento. También pueden intervenir reacciones de Maillard y otros procesos de transformación de azúcares, que generan nuevos pigmentos.

El membrillo adquiere un color rojo intenso cuando se transforma en dulce, sin el agregado de colorantes. Foto: gentileza.

La combinación de estos fenómenos produce tonalidades que pueden ir del amarillo dorado al naranja, ámbar y rojo oscuro, según la variedad, la acidez, la temperatura y el tiempo de elaboración.

Por eso, una pulpa que en estado fresco es pálida puede terminar convertida en una pasta de color rojizo intenso. Aunque hay otras frutas que cambian de color al cocinarse, la diferencia del membrillo es que su característico color rojizo no depende exclusivamente de pigmentos rojos que ya estuvieran presentes en la fruta fresca.

¿Por qué no se suele comer membrillo fresco?

A diferencia de la manzana y la pera, el membrillo tiene una pulpa muy firme, dura y poco jugosa. Incluso cuando alcanza la madurez, puede resultar difícil y poco agradable de morder.

A esto se suma su sabor: tiene una marcada acidez y astringencia, una sensación de sequedad en la boca asociada, entre otros factores, a la presencia de taninos y otros compuestos fenólicos.

La pulpa del membrillo es dura y ácida, lo que no la hace agradable para su consumo en fresco. Foto: gentileza.

Por esas características, su consumo tradicional se orientó hacia la cocción. Al cocinarlo, la pulpa se ablanda, se modifica su perfil de sabor y se vuelve mucho más agradable para consumir.

Esto no significa que el membrillo no pueda comerse fresco. Es comestible, aunque sus características sensoriales explican por qué no tiene la misma aceptación para el consumo directo que una manzana o una pera.

Una fruta con propiedades nutricionales particulares

El membrillo fresco tiene un aporte energético comparable al de la manzana y la pera. Contiene fibra, pectina y compuestos fenólicos, aunque no se destaca necesariamente por ser superior a las otras dos frutas en términos nutricionales.

La pectina es una fibra soluble con capacidad gelificante, una propiedad especialmente aprovechada en la elaboración de dulces y jaleas. Los compuestos fenólicos, por su parte, incluyen sustancias con actividad antioxidante.

Su particularidad está en la combinación de textura, astringencia, aroma y comportamiento durante la cocción.

En definitiva, el membrillo es un ejemplo de cómo las características naturales de una fruta pueden determinar su destino gastronómico y productivo: mientras la manzana y la pera se consumen mayoritariamente frescas y sostienen grandes cadenas comerciales, el membrillo encontró en la transformación industrial y artesanal su principal identidad.

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