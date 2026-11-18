Figueroa y Gaido revisaron los planos del Acceso Norte junto al equipo técnico durante la recorrida de este miércoles. (Foto: Municipalidad de Neuquén)

El Acceso Norte de la ciudad de Neuquén quedará habilitado en los primeros días de enero de 2027. Lo anunciaron el gobernador Rolando Figueroa y el intendente Mariano Gaido durante una recorrida por la obra.

Gaido aseguró que los trabajos van más rápido de lo previsto y terminarían en diciembre. “La circulación del tránsito que ingresa a la ciudad, más de 230.000 autos, necesita este tipo de obras”, sostuvo el intendente, que la definió como una de las más importantes que tiene hoy la capital.

Qué falta para terminar la obra

De acuerdo con el Municipio, la estructura principal del puente en Y estará completa cuando terminen los últimos trabajos de hormigonado, previstos para las próximas semanas. Después la obra pasará a la etapa de terminaciones, con la colocación de la carpeta asfáltica y el sistema de iluminación led.

El intendente y el gobernador, frente a la estructura del puente en Y, que estaría terminada en las próximas semanas. (Foto: Municipalidad de Neuquén)

Cuando esté terminado, el acceso conectará las vías elevadas con Raúl Alfonsín, la calle Jujuy y la Diagonal 9 de Julio. La idea es reordenar el tránsito de quienes entran a la ciudad desde el sector norte.

Las próximas obras en los accesos a la capital

Figueroa adelantó que el Acceso Norte será parte de un plan más amplio, por el aumento del tránsito diario que llega desde otras localidades. Provincia y Municipio trabajan en duplicar la ruta desde el rulo de Senillosa hasta CAPEX y desde la bajada de Maida hasta la intersección con la ruta 67, que también se está duplicando.

Esas obras permitirán construir nuevos puentes y seguir eliminando rotondas, con estructuras similares a la del Acceso Norte sobre Casimiro y Los Paraísos. También está prevista la terminación de los rulos de Cañadón de las Cabras. A eso se suman puentes en la zona de la ex Zanon y en el Parque Industrial.

“Este reordenamiento de acceso a la capital, sin lugar a dudas, va a beneficiar al vecino”, afirmó el gobernador.