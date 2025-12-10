¿El Huevo Acuña se va de River? Vasco da Gama insiste por el lateral de Zapala

Vasco da Gama está interesado en Marcos Acuña y empezó con los sondeos hace un par de días. De movida, el Huevo tiene como objetivo seguir en River y encontrarse con sus compañeros el 20 de diciembre, cuando el Millonario empiece la pretemporada, pero el club brasileño insiste y estaría dispuesto a sumarlo para la próxima temporada.

Marcos ya jugó 55 partidos en el Millo. (Archivo FBaires)

El lateral de Zapala es uno de jugadores imprescindibles para Marcelo Gallardo y uno de los pocos a los que el hincha todavía le tiene paciencia luego del flojo 2025. Sin embargo, se sabe que el factor económico siempre es determinante y que en Brasil se manejan otras cifras. Cuando el campeón del mundo volvió al país, lo hizo con la intención de radicarse de manera definitiva, pero su nivel en los últimos tiempos lo puso otra vez en el mercado.

Otro dato a tener en cuenta es que Vasco podría ser rival del Millonario en la próxima Copa Sudamericana, luego de finalizar 14° en el Brasileirao, último puesto que otorga cupo para la competencia continental.

¿El Muñeco lo piensa como volante?

Marcos Acuña ya suma 55 partidos desde que se sumó a River, en agosto de 2024, y rápidamente se transformó en un referente. Por eso, Marcelo Gallardo lo tiene como un indiscutido y hay versiones que el Muñeco lo probaría como volante en la versión 2026 del Millonario.

Por ese motivo sonaron varios laterales en los últimos días. Todo empezó con Román Vega (Zenit de Rusia), cuya negociación está frenada, pero siguen en carpeta Julio Soler (Bournemouth de Inglaterra), Elías Báez (San Lorenzo) y Mateo Del Blanco (Unión). La idea es que el Huevo juegue unos metros más adelante, una función que ya conoce, porque la cumplió en Ferro y Racing, antes de cruzar al Viejo Continente para jugar en el Sporting de Lisboa y Sevilla.