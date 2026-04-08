La frase de Paredes que ilusionó a los hinchas de Boca con la séptima Copa Libertadores

El festejo que ya se convirtió en cábala en Boca.

Boca arrancó la Copa Libertadores 2026 con el pie derecho y la ilusión renovada. El equipo de Claudio Úbeda venció 2-1 a Universidad Católica en Chile y el gran protagonista de la noche fue Leandro Paredes: el capitán no solo manejó los hilos del equipo, sino que también abrió el marcador con un golazo desde afuera del área en su debut absoluto por el torneo continental.

Después del partido, Paredes no ocultó su entusiasmo por el sueño continental: “Soñaba jugar esta competición con esta camiseta, así que feliz. Siempre hay que soñar, somos Boca, tenemos la obligación de competir”, afirmó en diálogo con Telefe.

El debut soñado de Paredes en la Libertadores con la azul y oro

El volante campeón del mundo tuvo su estreno absoluto en la Copa Libertadores con la camiseta de Boca. En su primera etapa en el club, había sido suplente, pero nunca llegó a ingresar. Esta vez, no solo fue titular y capitán, sino que además se lució con un golazo que abrió el camino del triunfo.

“Era un partido que creíamos tener controlado. Sirve para lo que viene hacer lo mejor posible”, analizó Paredes sobre el rendimiento colectivo, mostrando autocrítica y mentalidad de equipo.

🤯🇦🇷 QUÉ GOLAZO DE LEANDRO PAREDES EN SU DEBUT EN LA COPA LIBERTADORES. pic.twitter.com/JgPQXA3XRL — Sudanalytics (@sudanalytics_) April 8, 2026

El “truco gallo”: el festejo que ya es cábala en Boca

El gol de Paredes desató la alegría en el Xeneize y, como ya es costumbre, el festejo tuvo un ritual especial: Miguel Merentiel y Adam Bareiro se sumaron para repetir el “truco gallo”, una celebración que se está volviendo marca registrada de este plantel.

¿SALIÓ UN TRUQUITO? 😎💙💫



Bareiro sobre la foto de festejo con Merentiel y Paredes 💥



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La primera vez que se vio este festejo fue contra Instituto, tras un gol de Bareiro, y luego se repitió ante Talleres. Ahora, en el debut copero, volvió a aparecer. “Estamos jugando mucho al truco con Miguel, Adam y los chicos”, contó Paredes, mientras que Bareiro agregó: “Es un festejo porque nos juntamos siempre a jugar al truco entre nosotros. Ojalá podamos seguir haciéndolo”.

Antes de su partida a Europa, Paredes únicamente había sumado minutos en el ámbito internacional en la Copa Sudamericana 2012: con la 10 en la espalda, ingresó por Pablo Ledesma en el 0-0 ante Independiente en Avellaneda por los dieciseisavos de final.