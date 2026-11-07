El insólito festejo de Rosario Central antes del gol de Boca en La Bombonera
A pocos minutos del final en La Bombonera, los hinchas del Canalla invadieron la cancha y comenzaron a celebrar el campeonato. Mirá los videos.
En un final apasinante y agónico de la tabla Anual de la Liga Profesional, los hinchas, jugadores y dirigentes de Rosario Central protagonizaron un insólito episodio en el Gigante de Arroyito al festejar como campeones antes de que terminara el encuentro en el que Boca ganó 1-0.
El Xeneize metió el gol en los minutos finales ante Defensa y Justicia, que posteriormente le sirvió para ser campeón de liga. Mientras tanto, en Rosario, no se enteraron de dicho tanto y celebraron el título antes de tiempo.
Luego, apareció un hincha frente a cámara con la remera de «Campeones» y lágrimas en los ojos, sin saber del triunfo en el barrio porteño de La Boca.
@jbarnodo @LigaARG_ https://t.co/HHhBV77akH— tudiante 🇦🇹 (@es7udion) November 7, 2026
Ay Dios el pelado de Central gritando BICAMPEONES 😭😭— Fede (@_FedeManzo) November 7, 2026
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Así se enteraban los jugadores e hinchas de Rosario Central del gol agónico de Valencia, que le daba el campeonato a Boca. https://t.co/B2A118emRR— Toto suspendido (@TotoTermo2) November 7, 2026
En Arroyito, Rosario Central había hecho los deberes ante Estudiantes de Río Cuarto y tenía el campeonato entre sus manos. Tras el pitazo final, aún faltaban algunos minutos en La Bombonera. Confiados, los hinchas invadieron la cancha sin saber lo que estaba por ocurrir.
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