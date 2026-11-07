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El insólito festejo de Rosario Central antes del gol de Boca en La Bombonera

A pocos minutos del final en La Bombonera, los hinchas del Canalla invadieron la cancha y comenzaron a celebrar el campeonato. Mirá los videos.

Redacción

Por Redacción

El insólito festejo de los hinchas de Rosario Central. (Captura de TV)

El insólito festejo de los hinchas de Rosario Central. (Captura de TV)

En un final apasinante y agónico de la tabla Anual de la Liga Profesional, los hinchas, jugadores y dirigentes de Rosario Central protagonizaron un insólito episodio en el Gigante de Arroyito al festejar como campeones antes de que terminara el encuentro en el que Boca ganó 1-0. 

El Xeneize metió el gol en los minutos finales ante Defensa y Justicia, que posteriormente le sirvió para ser campeón de liga. Mientras tanto, en Rosario, no se enteraron de dicho tanto y celebraron el título antes de tiempo.

Rosario. Central enfrenta a estudiantes de río Cuarto. Foto sebastian granata

Luego, apareció un hincha frente a cámara con la remera de «Campeones» y lágrimas en los ojos, sin saber del triunfo en el barrio porteño de La Boca.

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En Arroyito, Rosario Central había hecho los deberes ante Estudiantes de Río Cuarto y tenía el campeonato entre sus manos. Tras el pitazo final, aún faltaban algunos minutos en La Bombonera. Confiados, los hinchas invadieron la cancha sin saber lo que estaba por ocurrir.

Rosario. Central enfrenta a estudiantes de río Cuarto. Foto sebastian granata


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En un final apasinante y agónico de la tabla Anual de la Liga Profesional, los hinchas, jugadores y dirigentes de Rosario Central protagonizaron un insólito episodio en el Gigante de Arroyito al festejar como campeones antes de que terminara el encuentro en el que Boca ganó 1-0. 

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