Chubut: la ansiedad juega a dos puntas entre quienes tienen el poder y los que desean tenerlo

“Para sacar a los delincuentes de las calles primero hay que sacarlos del gobierno”, decía el cartel publicado en sus redes sociales acompañado por el texto que sigue: “Aplica 100% a Chubut fundida por los jóvenes brillantes y refundida por los pibes chorros. Solo me queda felicitar a los dirigentes que se plantan a pesar de los costos que el sistema nefasto les aplica.

Vendieron humo antes, durante y después, además de ningunear, bastardear y abandonar a las familias de la educación, salud y seguridad. Todo vuelve (como en 2025 vendrá la vuelta en 2027 sin dudas. Fuerza Chubut, seremos libres. Porque a la provincia no le faltan recursos, le sobran corruptos”. El mensaje con algunas indirectas encerradas tenía un destinatario único: el gobernador Ignacio Torres.

Resulta inequívoco que, con estas, el líder libertario César Treffinger lanzó no solo su carrera a la gobernación, sino que, además, eligió al adversario a vencer. Hace mención a los “jóvenes brillantes” refiriendo a un grupo de funcionarios que bajo ese mote fueron protagonistas principales de un gobierno provincial y después la mayoría terminó preso por corrupción. Y felicita a los “dirigentes que se plantan a pesar de los costos que el sistema nefasto les aplica”. El elogio también tiene un destinatario: el intendente de Rawson, Damián Biss quien hace unos días denunció que el gobierno provincial no les está enviando los fondos que le corresponden aunque sí lo hace con otros municipios. “No me van a disciplinar con esas maniobras” dijo el jefe comunal.

Cómo informó diario RÍO NEGRO Torres y Biss mantienen un enfrentamiento político desde hace algún tiempo sobre todo, después que pese a pertenecer al PRO, el gobernador Torres intervino de manera directa en la interna del radicalismo para nombrar nuevo presidente. Fue el punto clave para marcar un distanciamiento definitivo pese a que durante la semana que pasó ambos (Torres y Biss) maquillaron una reunión en la Casa de Gobierno para sellar un pacto de “no agresión institucional” más allá de las diferencias políticas.

De ese encuentro no hubo información oficial de ninguna de las dos partes y todos fueron trascendidos que, allegados a ambos funcionarios hicieron estallar en distintos medios de difusión asegurando lo “cordial y amena” que fue la reunión entre Torres y Biss, donde se habría firmado en palabras una tregua en el distanciamiento, una especie de “pipa de la paz” para no perjudicar sus respectivas acciones de gobierno.

Pero no hubo ni pipa ni paz. Algunos que siempre hacen explotar las burbujas oficiales, dijeron que el encuentro duró menos de lo previsto no porque hayan llegado rápido a un acuerdo sino porque los reproches y “pases de factura” de un lado y del otro acortaron el tiempo del encuentro para que el mismo no llegue a finales no deseados.

La pelea política entre Torres y Biss no tiene retorno. Aliados en un tiempo no muy lejano en el fenecido Juntos por el Cambio que llevó a Torres al sillón más deseado, los acontecimientos políticos que siguieron los ubicaron en lugares opuestos rompiendo la armonía que tanto el radicalismo en su conjunto y el PRO habían logrado para alcanzar objetivos superiores.

Hoy los caminos son muy distintos. Torres busca aliados en cuanto partido encuentre heridos y Biss arma su propio proyecto, lejano al acuerdo del 2023 y partiendo al radicalismo chubutense en dos como ha estado partido en las últimas dos décadas con raspones que siguen sangrando a pesar del paso del tiempo.

Treffinger quiere juntar esa leña de los árboles caídos. Con los “jóvenes brillantes” hizo mención a los últimos gobiernos peronistas. Con los “dirigentes que se plantan” le palmeó la espalda a Biss. Quiere intentar ser gobernador y no le importan las informaciones que le llegan del riñón de la Jefa Karina (Milei) en relación a un acuerdo del gobierno nacional con el joven Torres.

Todo se acelera en Chubut. Hay demasiada ansiedad. Unos quieren retener el poder y otros quieren llegar a tenerlo. Treffinger dio muestras claras respecto a quienes eligió para enfrentar y a quienes para abrazar.

Torres hace su juego beneficiado por ser el dueño de casa, al menos por un año más. Y Biss, dueño de la casa de al lado (Rawson es la sede del gobierno provincial) aunque algo más chica, va dando señales, pequeñas pero claras: poco antes de reunirse con Torres y en medio de reproches recíprocos le dio un simbólico golpe al bolsillo de los funcionarios provinciales. Ya no tendrán lugares de estacionamiento privilegiados y gratis. El intendente hizo pintar de blanco (estaban de color amarillo) los cordones cuneta que rodean la Casa de Gobierno y donde los integrantes del gabinete de Torres dejaban sus vehículos (oficiales o propios) sin tener que pagar.

Ahora deberán, como todo ciudadano común, bajar la aplicación para no recibir multas. “Estaba programado en el plan de obras”, le dijo un funcionario municipal a este medio. Y agregó: “Necesitamos aumentar la recaudación”. La pintada de cordones cuneta en un plan de obras. Algunas monedas más para aumentar la recaudación. Algo así como aquello de “fumaron la pipa de la paz”.

Una frase famosa dice “de vez en cuando di la verdad para que te crean cuando mientes”. Esta era una buena oportunidad.