Se viene la última función del año para el Turismo Pista. La décima y última fecha del calendario 2026 se llevará a cabo este fin de semana, en el Autódromo de Rafaela, donde el JM Moreiro Sport buscará continuar de parabienes y llevarse otra gran alegría en el cierre de temporada.

El equipo que comanda el cipoleño Javier Moreiro viene de lograr un destacado 3° puesto junto al chubutense Luciano Farroni en la pasada competencia de Concepción del Uruguay (Entre Ríos); el tercer podio para la escuadra regional en la competitiva Clase 3.

Previo a ello, Farroni, a bordo del Peugeot 208, había acariciado el triunfo en San Jorge en la cuarta programación del año, siendo escolta de Luciano González (Renault Clio). Mientras que el cordobés Martín Chialvo, ya desvinculado de la estructura, resultó escolta de Federico Hermida con el Toyota Etios del team en la segunda cita de Toay (La Pampa).

El reciente resultado del sureño Farroni, piloto con pasado en TC2000, ilusiona a Moreiro con repetir la faena y, ¿por qué no?, despedir el año logrando el primer triunfo como equipo, algo con lo que ya se tuteó varias veces en la temporada próxima a concluir.

Cumplidas nueve programaciones, Farroni marcha 13° en el campeonato con 126 unidades, a 30 puntos de poder alcanzar el Top 10. De lograrlo, aunque las chances son remotas, sería un soñado cierre de calendario para el JMoreiro Sport.

El líder de la tabla y máximo candidato a la corona es el quilmeño Federico Hermida (Etios) con 247 unidades. A solo cinco se ubica el arrecifeño Matías Canapino (Chevrolet Onix), mientras que Franco Fauret (Etios), oriundo de Benito Juárez, completa el terceto de punta a 10,50 del puntero.

Las escasas diferencias aseguran una apasionante definición en el mítico óvalo rafaelino, que vuelve al calendario del Turismo Pista tras doce años.

La participación regional durante el fin de semana la completará el allense Saúl Eidelstein, quien acelera un Ford Ka en la Clase 2. El experimentado volante de la zona viene de lograr en la pasada carrera de Concepción su mejor resultado del año tras arribar 7° en la competencia final, actuación que pretenderá igualar o mejorar el próximo domingo.