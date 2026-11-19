El riesgo país superó los 900 puntos en una jornada de caídas para bonos y acciones argentinas. (Foto: archivo)

El riesgo país volvió a superar los 900 puntos básicos este jueves y llegó a 904 unidades, con una suba de 6,6% respecto de los 848 del cierre del miércoles. Es el nivel más alto en casi dos semanas y se da en una jornada de caídas para los bonos en dólares y las acciones argentinas, tanto en la Bolsa porteña como en Wall Street.

Con este salto, el indicador que elabora JP Morgan acumula una suba de cerca del 15% en noviembre y de casi 60% en lo que va del año. En julio había perforado los 400 puntos.

Riesgo país Índice EMBI de JP Morgan para la Argentina 904 puntos básicos +56 (+6,6%) Intradiario 19/11, 15:54. Cierre anterior: 848 1M 3M 6M En 2026 1 año En los últimos 6 meses subió 357 puntos (+65,3%), de 547 a 904. Fuente: Rava Bursátil, cierres diarios · Diario RÍO NEGRO

Por qué sube el riesgo país

La rueda fue negativa para los mercados emergentes en general. Pesaron las dudas sobre la rentabilidad del negocio de la inteligencia artificial, que golpearon a las tecnológicas pese al entusiasmo por el debut de Anthropic en el Nasdaq, y la devaluación del real brasileño tras la reelección de Lula da Silva.

A eso se suman factores locales. Los analistas mencionan las dudas sobre el cumplimiento del programa económico, el acceso al financiamiento para los vencimientos de deuda de 2027, una inflación que no termina de bajar y la incertidumbre electoral.

Qué pasó con los bonos en dólares

Los Bonares y Globales operan con bajas generalizadas en dólares. El AL41 cae 3,2%, el AE38 cede 2,6% y el AL30, el GD30 y el GD35 retroceden 2,4%.

En pesos, las caídas son algo menores: el AL41 baja 2,4%, el AE38 cae 2% y el AL30 cede 1,9%.

Cómo les fue a las acciones argentinas

En la Bolsa porteña, el S&P Merval baja 0,2% y se ubica en 81.762 puntos, con una caída de 11,2% en noviembre. Las mayores pérdidas son de Supervielle (-5%), Comercial del Plata (-3,2%), BBVA (-3,1%) e YPF (-3%). En la vereda opuesta, suben BYMA (+4%), Transener (+3%), Ternium (+3%), Aluar (+1,4%) y Pampa Energía (+1,3%).

En Wall Street, los ADR argentinos operan casi todos en rojo. Caen Supervielle (-5,8%), Globant (-5,7%), BBVA (-4,5%), YPF (-4,3%), Mercado Libre (-4%) y Galicia (-3,9%). Solo suben Tenaris (+0,5%) y Pampa (+0,3%). El ADR de YPF, clave para Vaca Muerta, acumula una baja de 28,5% en noviembre.

Dólar hoy: a cuánto cotiza

El dólar mayorista sube 0,3% y llega a $1.563, un nuevo máximo nominal, aunque todavía lejos del techo de la banda cambiaria. En el Banco Nación, el dólar oficial se vende a $1.585, $5 más que el miércoles, y el dólar tarjeta cotiza a $2.060,50.

Entre los dólares financieros, el MEP sube 0,5% a $1.637,61 y el contado con liquidación (CCL) avanza 1,3% a $1.738,59. La brecha del CCL con el mayorista ronda el 11%. El dólar cripto cotiza a $1.759,27.