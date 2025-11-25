El Karting con caja consagró a los grandes campeones del Clausura 2025

Llegó a su final la temporada 2025 del Karting con caja y los campeones son Franco Rossomanno, Ciro Suárez, Federico Ferrero, Oscar Rebolledo, Lucas López e Iker Medel. Más de 100 pilotos participaron de la última doble fecha en el Anfiteatro de Fernández Oro, ante un gran marco de público.

Rossomanno volvió a estar intratable en la Internacional y no tuvo problemas para asegurar el campeonato. Primero le ganó por 4s5 a Federico Ferrero y por 8s8 a Luciano Corral. Y en el cierre volvió a imponer condiciones ante Franco Battistuzzi (a 5s) y Guillermo Tierno (a 5s9). De esta manera, Rossomanno cerró un año brillante, con seis victorias en siete finales de la divisional. Sólo se le escapó la carrera de Rincón de los Sauces, disputada en septiembre.

Rossomano ganó seis de las siete finales en la principal. (Prensa KCC)

Suárez venía de consagrarse la semana pasada en el Prokart y solo siete días después volvió a gritar campeón. Lo hizo en la categoría Junior, dónde logró vencer en cinco de las siete carreras. De movida se impuso por 8s3 a Andrés Briane y por 9s1 a Bautista Cruces, en lo que fue el triunfo más holgado del fin de semana. En la segunda el ganador fue Briane, con 2s6 de margen sobre Suárez y de 8s7 sobre Cruces.

Ferrero en Senior, Rebolledo en Máster

El título de la categoría Senior se fue para Rincón de los Sauces, de la mano de Ferrero. Luego de haber ganado en la cuarta fecha, Ferrero cerró la temporada con doble triunfo. Aventajó por 5s7 a Joaquín Vera y por 6s5 a Lautaro Angelone en la jornada inicial; y le sacó 2s a Angelone y 7s4 al retornado Tomás Baeza, en la segunda.

En la Máster el campeonato se lo llevó Rebolledo, que supo ganar en la quinta fecha. Los vencedores fueron Agustín Cháves y Federico Hormazábal. Chaves se impuso a Luciano Chamorro y Denis Olvera. Hormazábal superó con 6s5 sobre Jorge Troncoso y 8s6 sobre Cabrera. A Rebolledo le alcanzó con repetir el sexto lugar, en ambas finales.

Así terminaron en Varilleros y Pre Junior

En la Varilleros el que se coronó fue Lucas López, ganador de tres carreras durante el Clausura. En lo que fue la carrera más apretada del programa, Luciano Coseani le ganó por 1s9 a Luciano Chamorro y por 5s9 al campeón López. El mismo podio se repitió en la última función, por lo que Coseani celebró por duplicado.

El campeón más pequeño fue Medel, nuevo monarca de la Pre Junior. Luego de haber ganado en la primera y en la tercera fecha (esta última de local en Rincón de los Sauces), le bastó con subirse al podio en ambas jornadas. La primera carrera fue para Guido Ferreyra Martín y la segunda, para Liam Scalora. Medel y Camilo Ramírez, y Valerio Garbin con Medel completaron los podios. También tuvo actividad la Escuelita, dónde el sábado ganó Benicio Battistuzzi y el domingo, Bautista Castillo.

«Un año de mucho sacrificio»

En declaraciones a Auto Uno de LU5, Guillermo Moreno, titular de la categoría, expresó: “Fue un año de mucho sacrificio. Felicito a todos los campeones, subcampeones y a todos los pilotos en general. Esta pista demanda un enorme trabajo, por lo tanto tengo que reconocer el trabajo de Fabián Hernández, Fabián Villalba, Mario Gallego y a los Figueroa. El balance del año es excelente”.

Por último, Moreno anunció la ampliación del circuito y destacó la compra de un camión regador y de diferentes elementos para la categoría.