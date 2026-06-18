El Karting con caja corre en Fernández Oro y la Senior va con pilotos invitados

La fecha que fue suspendida hace un par de semanas, se llevará a cabo este finde en El Anfiteatro. (Archivo)

Ahora sí, la espera se terminó y el karting con caja se alista para su cuarta de la temporada 2026 en El Anfiteatro de Fernández Oro. La fecha se concreta este sábado y domingo, luego de la postergación del evento que inicialmente estaba programado para el 6 y el 7 de junio pasado. Será el último fin de semana bajo la presidencia de Guillermo Moreno.

En la Senior, que para esta fecha tendrá carrera con pilotos invitados, el certamen es dominado por Bautista Datri, que cosechó dos triunfos en las primeras dos fechas y fue segundo en la restante. En una divisional sumamente competitiva, tiene rivales de peso como Tomás Baeza y Joaquín Vera, ganador de la última fecha.

En la Junior domina Laureano Martínez. El piloto de General Roca también se quedó con las dos primeras pruebas y este fin de semana intentará volver al triunfo ya que la última competencia fue para el oriundo de Rincón de los Sauces, Lautaro Peralta.

Así marchan en las otras categorías

Otro que tuvo un gran arranque de temporada es Martín Petto, que en la flamante Kayak 250 ganó en la primera y en la tercera fecha. En el medio, se registra una victoria de Martín Scalora, quien viene de tener un fin de semana complicado en la última carrera.

Cabe recordar que la categoría Internacional hasta ahora sólo hizo dos carreras, ya que no corrieron durante la fecha de abril. El certamen se estrenó con un triunfo de Bruno Sampirisi. El otro ganador fue Diego Hernández.

La Máster está que arde, con tres ganadores diferentes en igual cantidad de carreras. Federico Hormazábal, Oscar Rebolledo y Mariano Montenegro son los que hasta ahorra lograron subirse a lo más alto del podio. La divisional habitualmente brinda grandes espectáculos. Lo mismo ocurre con la Varilleros, que tiene como ganadores a Lucas López, Ivo Magnani y Javier Bergondi. Entre los más chicos se destacan Liam Scalora (PreJunior) y Simón Reyes (Escuela).

En los próximos días se renovarán las autoridades de la divisional, ya que tras cuatro años de intenso trabajo, Guillermo Moreno decidió no continuar en la presidencia. El valor de la entrada para presenciar el espectáculo en el Anfiteatro de Fernández Oro es de 10.000 pesos.