Foto: AP. El argentino estuvo varias vueltas dentro del Top 10, lo que ilusionó con los puntos por segunda carrera consecutiva.

La frustración fue inevitable. Franco Colapinto venía consiguiendo más de lo que podía esperar en la previa, pero un problema en la primera detención en boxes tiró por la borda las chances de rescatar algún punto del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1.

El piloto de Alpine, que arribó 13° en la penúltima cita de la temporada, ganó posiciones en el comienzo (superó a Pierre Gasly, entre otros) y se acomodó dentro del Top 10 gracias a la decisión de iniciar con goma dura y estirar su primer stint en pista.

La estrategia estaba dando rédito hasta que llegó el momento de afrontar con la primera parada. Cumplidas las 27 vueltas, el pilarense pagó caro el error del equipo cambiando la rueda delantera izquierda y perdió unos siete segundos detenido.

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«Perdí seis o siete segundos en la parada en boxes y eso me costó la carrera. Después me encontré con las banderas azules y fue una pesadilla. Ese fue uno de los mayores problemas de la carrera. Hicimos mucho para ganar tiempo en pista y luego perdimos mucho en el pitlane, que es algo en lo que tenemos que trabajar de cara al futuro«, dijo Colapinto a los medios en Qatar.

Aunque difícil saberlo en ese momento, Colapinto cree que esa incidencia afectó chances reales de poder concluir dentro de los puntos: «Sí, creo que era posible. Por supuesto, estábamos esperando un auto de seguridad o algo así, pero seguíamos siendo muy rápidos».

"ES MUY DIFÍCIL GANAR TANTO TIEMPO EN PISTA Y DESPUÉS LO PERDÉS MUY FACIL EN BOXES". La palabra de Franco Colapinto luego de quedar 13° en Lusail. 📺 #QatarGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/Dt4HOPQomi November 29, 2026

“Creo que estaba a dos segundos de Liam antes de que entrara a boxes y tenía un muy buen ritmo en el primer stint. Cometimos un pequeño error con el equilibrio del auto en los cambios que hicimos más adelante en la carrera para el segundo y el tercer stint», recalcó el pilarense, el mejor de Alpine en Lusail.

Aunque lamentó haber llegado a la meta lejos de la zona de puntos, Colapinto se mostró especialmente satisfecho con su actuación en una pista que en el pasado le resultó difícil.

«Estoy contento con mi actuación. Creo que tanto ayer como hoy estuve muy fuerte. Es una pista que no ha sido demasiado fácil para mí. Las curvas largas no son un aspecto en el que haya estado mejorando últimamente. La clasificación fue sólida, me faltó muy, muy poco ritmo, y después en la carrera le saqué prácticamente el máximo al auto. Estoy contento con mi actuación, aunque, por supuesto, estamos lejos de los puntos», concluyó.