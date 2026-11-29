La actividad lleva a los estudiantes, a través de actividades lúdicas y participativas, el aprendizaje de prácticas responsables para prevenir incendios forestales. Este año participaron escuelas de Bariloche, El Bolsón, El Manso, Lago Puelo, Trevelin y Esquel.

Las jornadas fueron resultado de un trabajo articulado entre el Parque Nacional Nahuel Huapi, el Parque Nacional Los Alerces, el Splif, Protección Civil de la Municipalidad de Bariloche y la organización Jóvenes por Bariloche. También participó la Agencia Federal de Emergencias a través de su Brigada Sur.

Desde 2009 esta actividad se lleva a cabo cada año, para que los alumnos de escuelas primarias, desde nivel inicial hasta séptimo grado, que habitan en las inmediaciones o dentro de parques nacionales adopten buenas costumbres respecto de la prevención de incendios.

Este año el lema fue “Unidos por la naturaleza, para la naturaleza” y llegó a más de 2.000 estudiantes. «En un contexto en el que los incendios forestales representan una problemática y una preocupación para toda la sociedad, la prevención es una tarea colectiva que requiere compromiso, educación y acciones sostenidas en el tiempo», señalaron desde la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi.

Alumnos de escuelas primarias tuvieron capacitaciones en prevención de incendios. Foto: Gentileza.

La campaña comenzó en agosto en el barrio Frutillar de Bariloche y continuó durante septiembre en Colonia Suiza, Los Coihues, Puerto Moreno, barrio Pilar y Villa Llanquín. En octubre, la propuesta amplió su alcance territorial y llegó a Esquel, Trevelin, Lago Puelo, El Hoyo, El Bolsón, El Manso, Pilcaniyeu y Villa Traful, con la participación del Parque Nacional Los Alerces.

La propuesta dentro de las escuelas consistió en seis estaciones temáticas para conocer distintos aspectos de la prevención de incendios: desde reconocer especies nativas del bosque y la estepa y la importancia de conservarlas, hasta la incorporación de medidas correctas para apagar un fogón.

También conocieron el Índice de Peligro de Incendios y sus diferentes niveles, y se acercaron al trabajo de las brigadas mediante el uso de indumentaria y herramientas, como el camión Unimog, un vehículo 4×4 de ataque de incendios, que permitió a los estudiantes jugar a ser combatientes por un día y simular la extinción de un fuego utilizando agua.

Por último, se habló sobre la preparación de las viviendas y el armado de un kit de emergencia ante una eventual evacuación.