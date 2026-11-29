En la localidad de Luis Beltrán, provincia de Río Negro, la estancia Santa Rosa se dedica a la ganadería bovina. Lo que hace especial a esta producción es la mano de obra: es 100% familiar. Enrique Hollmann y su pareja Cintia crían a Santiago, Agustina y Nazarena, que desde pequeños fueron aprendiendo el oficio rural a través de observar e imitar.

Hoy, mantienen un rebaño de 140 vacas y terneros. Se dedican a la cría, recría y cabaña, sumado a producciones complementarias, como cría de chivas y gallinas. Este año dieron sus primeros pasos en el cultivo de remolacha forrajera.

La semilla que dio frutos: el trabajo rural de generación en generación

La historia ganadera de los Hollmann comenzó varias generaciones atrás. El abuelo de Enrique, un inmigrante alemán e ingeniero agrónomo, tenía tierras en las sierras de Córdoba, donde se dedicaba a la cría bovina. Esa tradición familiar fue la que años más tarde inspiró a Enrique a desarrollar su propia producción en la Patagonia.

Enrique creció con esa influencia, aunque durante buena parte de su vida se dedicó a otra actividad. Radicado en Bariloche, desarrolló un negocio mayorista de lubricantes que lo llevó a recorrer distintas localidades cordilleranas, como San Martín de los Andes y Villa La Angostura. Sin embargo, en 2001 decidió cambiar de rumbo: compró una chacra en Luis Beltrán y comenzó a construir su propio proyecto ganadero.

En Santa Rosa, tienen unos seis toros Aberdeen Angus colorados de cabaña.

La primera dificultad fue transformar el terreno en un espacio productivo. La chacra estaba cubierta de monte y tuvieron que desmontar, nivelar el suelo y acondicionar la superficie para comenzar a trabajar. «Todo lo que se fue logrando acá, se fue logrando de a poco y con los años», recuerda Enrique.

En los inicios, no contaban con máquinas propias y se valían de algún vecino que les prestaba tractores u otros elementos. «Y en cada venta de ternero comprábamos algo, una máquina, una herramienta, mangas o balanza para las vacas, siempre fuimos reinvirtiendo», recuerda.

Actualmente, la familia distribuye su producción en tres establecimientos. La estancia Santa Rosa, la que compró Enrique en 2001 es donde desarrollan parte de sus actividades (cuenta con unas 10 hectáreas); San Ceferino tiene otras 14, mientras que en Fortín Copahue trabajan alrededor de 300 hectáreas (esta porción es alquilada). Este último integra un campo de más de 10.000 hectáreas que fue adquirido recientemente por el Grupo Ceibos.

Producción bovina: el alma de la familia

Con más de dos décadas de experiencia, los Hollmann desarrollaron un esquema productivo que combina distintas etapas de la cadena bovina. La cría y la recría son las principales actividades, aunque también incorporaron la selección genética y, en determinados momentos, el engorde de animales propios.

En la estancia Santa Rosa, se combinan ganadería y agricultura. En el establecimiento, se divisan ejemplares bovinos, chivas, gallineros y plantaciones de alfalfa y remolacha forrajera, implementado últimamente.

Actualmente cuentan con un rodeo de 140 bovinos, aunque supieron tener alrededor de 300 en años anteriores. Principalmente se dedican a la cría y recría, aunque en ocasiones engordaron hacienda propia a través de comederos de maíz, según demande el mercado. A su vez, se dedican a la cabaña, es decir, la selección de animales con potencial reproductor.

En las 300 hectáreas en el establecimiento Fortín Coopahue el ganado se alimenta en montes secanos.

Esta última actividad les valió reconocimientos y primeros puestos en competiciones de raza. «Participamos en exposiciones en Choele Choel y en Río Colorado. Ganamos Gran Campeona Hembra , Ternero Campeón puro Pedigree dos veces», recuerda Enrique.

Cría, recría y cabaña

En un principio, desde la localidad de Huanguelén, provincia de Buenos Aires, trajeron lotes de vaquillonas y toros. Las vacas madre y los toros son Aberdeen Angus, coloradas en su mayoría. A su vez, han comprado vacas Pedigree.

Entre las principales características que buscaron con la raza fue la adaptabilidad, facilidad de parto y buen desarrollo en período post parto.

Durante esta temporada, el establecimiento registró resultados positivos en la etapa de parición. Según estimaron, alrededor del 80% de las vacas logró una cría exitosa. El proceso se desarrolla en Fortín Copahue, donde los animales permanecen en unas 300 hectáreas de monte de secano.

El atípico clima de este año, lejos de perjudicar la producción ganadera, generó un empujón positivo. Al tener ganado en pasto secano, las precipitaciones son bien recibidas. «Todo lo que llueva en esta zona nunca está de más», suma el productor.

Todo el destete se traslada a Santa Rosa donde continúan la alimentación a pasto, de su propia alfalfa. Allí tienen campo bajo riego, que a través de canales y aprovechando su cercanía con un tramo del rio Negro pueden abastecer las pasturas.

En su etapa en las competencias, la familia sembró primeros puestos. Fue el resultado del constante trabajo genético y de la buena elección.

El peso de los terneros que inician etapa de recría rondan los 170 a 200 kg.

Un detalle no menor es que, hasta hace unos años, su rodeo no era estacionado, es decir, al haber muchas variaciones de precio en poco tiempo, no podían vender el lote completo en una o dos veces, sino que despachaban con mayor frecuencia.

Hoy la estabilidad de precios les permite proyectar un rodeo estacionado y vender en una o dos veces la totalidad de las cabezas. En cuanto a la comercialización, los terneros destinados a establecimientos de terminación se venden a valores que oscilan entre los $6.200 y $6.500 por kilo.

Aunque la cabaña les permitió obtener reconocimientos en exposiciones rurales, con el paso de los años decidieron modificar sus prioridades. La búsqueda de animales destacados por su apariencia dejó lugar a una selección orientada a mejorar los resultados productivos. «Hoy no buscamos hacer toros de vidriera. Nos fijamos en el peso, el rinde, la facilidad de parto y que las hembras tengan longevidad», explica Enrique.

Producción de pasturas: alfalfa y remolacha forrajera

La alimentación del rodeo es otro de los aspectos que la familia busca resolver con producción propia. En Santa Rosa destinan unas dos hectáreas al cultivo de alfalfa, con rindes de entre cinco y seis rollos por corte, de aproximadamente 300 a 350 kilos cada uno. Esta producción les permite abastecer parte de las necesidades alimentarias de sus animales y reducir la dependencia de proveedores externos.

A esa base forrajera sumaron este año una nueva alternativa: la remolacha forrajera. Los Hollmann comenzaron a experimentar con este cultivo en dos hectáreas, con la expectativa de mejorar la disponibilidad de alimento durante el invierno.

Si bien la siembra es reciente y esperan que rinda en los meses cercanos al próximo invierno, esperan que proporcione mejor manejo de hacienda, lograr más kilos de carne por hectárea y, principalmente, ser una alternativa efectiva. «Es un muy buen cultivo, pero cuesta mucho lograrlo», opina Santiago.

La unión familiar es el pilar principal que sostiene las producciones repartidas en las más de 320 hectáreas de trabajo.

Herencia para hijos productores

La intención de Enrique desde siempre fue enseñarle a sus hijos qué esconde la labor rural, en especial en trabajos con animales. Su hijo mayor Santiago es estudiante avanzado de la carrera de veterinaria y su hermana menor Nazarena está dando sus primeros pasos en la profesión. La hija del medio, Agustina es ingeniera agrónoma y se encarga de la producción en Fortín Copahue principalmente.

En bloque, cada integrante de la familia cumple un rol vital en la producción. Cintia trabaja con gallineros y aboca su tiempo en la producción de aves. Por su parte, Nazarena cría chivas y las comercializa, una labor que comenzó a temprana edad.

«La idea es medir todos los índices productivos y ver en qué se puede mejorar y seguir aplicando las nuevas tecnologías que van surgiendo», explica el hijo mayor de Enrique.

A parte de la cría y recría bovina, incluyen cría de chivas que comercializan a vecinos.

Más de dos décadas después de aquella primera inversión en Luis Beltrán, el proyecto que Enrique comenzó a construir desde cero tiene continuidad en sus hijos. Cada uno incorporó sus propios conocimientos y responsabilidades a una producción que combina tradición familiar, diversificación y nuevas herramientas de trabajo.

El desafío ahora es seguir creciendo, mejorar los índices productivos y aprovechar las posibilidades que ofrece el Valle Medio. Una historia que comenzó con una chacra cubierta de monte y que hoy encuentra en las nuevas generaciones el impulso para continuar.