El lamento de Robert Lewandowski por el Balón de Oro que perdió ante Lionel Messi en 2021

Robert Lewandowski, delantero del Barcelona, fue nuevamente nominado al Balón de Oro en la edición 2025. En la previa de la ceremonia, volvió a poner en el centro de atención la ceremonia de 2021, cuando la victoria se la llevó Lionel Messi.

Estaba en el mejor momento de mi carrera, lo gané todo con mi club. Creo que lo difícil de este caso es que hasta ahora no sé por qué no lo gané”,lamentó el polaco de 36 años en una entrevista con la BBC.

Lewandoski venía de ser la gran figura del fútbol mundial en el 2020, pero aquella edición del Balón de Oro se canceló por la pandemia de coronavirus. Ya en 2021, Messi se impuso en la votación cuando todo parecía indicar que el polaco sería el elegido.

Los candidatos de Lewandoski para el Balón de Oro

Lewandowski no dudó en señalar a Lamine Yamal como uno de los grandes favoritos a quedarse con el premio que se entregará el 22 de septiembre: “Su temporada fue increíble, pero al final todo depende de lo más importante. Aún le queda mucho tiempo, si no este año, quizá el próximo».

“Raphinha también tuvo una temporada increíble. Tenemos jugadores que podrían ser favoritos para ganar este premio”, opinó.

Cuatro futbolistas del Barcelona aparecen entre los treinta candidatos a ganar el Balón de Oro. Sin embargo, el gran favorito es Ousmane Dembelé, jugador del PSG y máximo rival de Yamal en esta edición.

Cuándo se entrega el Balón de Oro 2025

La revista France Football entregará el Balón de Oro en la gala que se llevará a cabo el lunes 22 de septiembre de 2025, con sede en el Teatro du Châtelet ubicado en París, Francia.