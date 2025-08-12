El tremendo invicto de Peñarol en Uruguay que preocupa a Racing por la Copa Libertadores

Esta noche, Racing enfrentará a Peñarol por los octavos de final de la Copa Libertadores en Uruguay. El conjunto dirigido por Gustavo Costas buscará cortar el tremendo invicto que tiene el Manya en el estadio Campeón del Siglo por el torneo continental.

Peñarol debutó en su nueva casa el 29 de marzo de 2016 en un encuentro amistoso ante River y desde ese momento solo perdió un encuentro en la Copa Libertadores de América.

La única derrota del Carbonero fue el 26 de abril de 2017 frente Palmeiras, encuentro en el que cayó por 3-2 luego de estar en ventaja por dos goles.

Desde aquel partido, Peñarol acumula 22 encuentros sin conocer la derrota jugando de local. De esta forma, comparte la racha invicta más larga en la actualidad justamente con Palmeiras, el único que logró derrotarlo.

De esos 22 cruces, solo uno no lo jugó en el estadio Campeón del Siglo. Fue en la semifinal de la Libertadores 2024 frente a Botafogo, debido a que Conmebol obligó a disputarlo en el estadio Centenario por los incidentes que se habían dado en la ida en Río de Janeiro.

El extenso invicto de Peñarol como local en la Copa Libertadores

2017: vs Wilstermann (BOL) 2-0

2018: vs Atl. Tucumán (ARG) 3-1, vs Libertad (PAR) 2-0, vs The Strongest (BOL) 2-0

2019: vs San José Oruro (BOL) 4-0, vs Liga de Quito (ECU) 1-0, vs Flamengo (BRA) 0-0

2020: vs Wilstermann (BOL) 1-0, vs Colo Colo (CHI) 3-0, vs Paranaense (BRA) 3-2

2022: vs Olimpia (PAR) 2-1, vs Cerro Porteño (PAR) 0-0, vs Colón (ARG) 2-1

2024: vs Caracas (VEN) 5-0, vs Atl. Mineiro (BRA) 2-0, vs Rosario Central (ARG) 2-1, vs The Strongest (BOL) 4-0, vs Flamengo (BRA) 0-0, vs Botafogo (BRA) 3-1*

2025: vs San Antonio (BOL) 2-0, vs Olimpia (PAR) 3-2, vs Vélez (ARG) 0-0

* Se jugó en el estadio Centenario y no en el Campeón del Siglo