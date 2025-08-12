Otro argentino se acerca al Inter Miami: el ex Racing que podría jugar con Lionel Messi

En el cierre del mercado de pases, Inter Miami inició gestiones para contratar a otro jugador argentino. El elenco dirigido por Javier Mascherano que tiene a Lionel Messi como principal figura, podría incorporar a un exdefensor de Racing.

Se trata de Gonzalo Piovi, quien podría sumarse al elenco de las Garzas para la segunda parte de la temporada. El Cruz Azul de México, dueño de su pase, mantiene negociaciones formales con la institución norteamericana y podrían concretar su venta por una cifra cercana a los siete millones de dólares.

La negociación está avanzada, según dejaron trascender, y es probable que Piovi se convierta en el nuevo jugador de Inter Miami. Además, el exdefensor de la Academia manifestó su deseo por la chance de llegar al conjunto que tiene a la Pulga entre sus filas. El contrato sería por tres años.

Gonzalo Piovio, el defensor que Javier Mascherano quiere para Inter Miami

En caso de que no se concrete su llegada, existe otra vía para acordar su arriba a Florida. El 31 de diciembre del 2026, el futbolista finalizará su contrato con el Cruz Azul y tendrá el pase a su disposición para negociar con cualquier entidad.

Sin embargo, esta alternativa parece que no será necesaria. Gonzalo Piovi se encuentra a tan solo un paso de compartir vestuario con Messi y los referentes del Barcelona Pero, el jugador y su entorno deberán esperar una respuesta por parte de ambos clubes.