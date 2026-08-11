Dibu Martínez no jugará final de la Supercopa de Europa entre Aston Villa y PSG

Aston Villa se enfrenta con PSG por la Supercopa de Europa. Si bien tiene la posibilidad de comenzar la campaña con un título, deberá afrontar el compromiso sin Emiliano Dibu Martínez, una de sus grandes figuras. Tampoco estarán presentes Ollie Watkins y Ezri Konsa, quienes disputaron el Mundial 2026 con Inglaterra.

“No están aquí porque terminaron la temporada el 19 de julio y les di cuatro semanas para descansar, y es completamente necesario”, explicó en conferencia de prensa el entrenador Unai Emery, quien dirigirá su cuarta final de Supercopa.

DIBU NO JUEGA: así confirmó Unai Emery que Emi Martínez, al igual que Konsa y Watkins, no estarán presentes en la Supercopa de Europa vs. PSG. pic.twitter.com/XfA5WLalz6 August 11, 2026

Sin el arquero de la Selección Argentina, el titular será el neerlandés Marco Bizot, habitual alternativa del marplatense. Se espera que Dibu se sume a la brevedad para estar en el debut por la Premier League, el 23 de agosto contra Brighton.

Antes, el sábado 15, los Villanos jugarán un último amistoso de pretemporada ante Borussia Monchengladbach.

El Paris Saint-Germain (PSG) pondrá a prueba su supremacía europea este miércoles cuando enfrente al Aston Villa, que no contará con el arquero Emiliano Martínez, por la Supercopa de Europa 2026, en un duelo que marcará el inicio oficial de la temporada continental.

El partido se disputará desde las 16 en el Red Bull Arena de Salzburgo, Austria, con transmisión de ESPN y Disney+ y el arbitraje del somalí Omar Artan, aquel que fue deportado de Estados Unidos antes del Mundial 2026 por una supuesta falta de documentación.

El campeón de la Champions League, dirigido por Luis Enrique, se medirá con el ganador de la Europa League, conducido por Unai Emery. Emiliano Buendía y Alejandro Garnacho, los otros argentinos del plantel estarán presentes en el partido para los Villanos.

El PSG llega como vigente campeón de Europa y buscará conquistar por segunda vez consecutiva la Supercopa, algo que solo lograron Milan en 1990 y Real Madrid en 2017.