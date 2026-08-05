El llamativo cambio que propuso Djokovic que revolucionaría el tenis: «Es lo mejor para todos»

Una declaración de Novak Djokovic está dando que hablar en el mundo del tenis. El serbio, ganador de 24 Grand Slam, volvió a poner el foco en las innovaciones que tiene que implementar el deporte para llegar a nuevas audiciones.

El tenista de 39 años fue entrevistado por el influencer Nick Coutracos, que le preguntó sobre qué postura del tenis defendería a pesar de las críticas. Novak no dudó: «Debemos cambiar el sistema de puntuación. Los sets ya no deberían jugarse a seis juegos, sino a cuatro. Y también eliminaría las ventajas», sentenció.

Luego siguió explicando su particular idea: «En sets al mejor de cinco, esto mantendría los partidos en una duración aproximada de dos horas. Sería mejor para todos», explicó.

Este tiempo de partido cambiaría de gran manera los partidos, ya que de una duración de cuatro o cinco horas promedio pasaría a durar la mitad o menos. Además, ayudaría a mejorar el descanso de los jugadores, que tienen que disputar gran cantidad de torneos durante la temporada.

Hace unas semanas, Djokovic protagonizó un partido maratónico de más de 5 horas en Wimbledon.

En los últimos años de su carrera, Djokovic ha sido muy crítico sobre el presente del tenis, poniendo el ojo en la gran cantidad de torneos en el calendario ATP y apuntando cambios para atraer la atención de las nuevas generaciones: «Su capacidad de atención es distinta y debemos entender cómo funciona el mercado».

El modelo que propone Djokovic ya está en la práctica dentro del circuito: se utiliza desde 2017 en el Next Gent Finals, donde participan los mejores ocho tenistas menores de 21 años. Por el momento, ni la ATP ni la WTA planean llevar estas modificaciones significativas a estos torneos .

Por otro lado, luego de completar un buen Wimbledon donde llegó a las semifinales, el serbio regresará a la actividad en el Masters 1000 de Cincinatti, que le servirá de preparación para el US Open, el último Grand Slam de la temporada.