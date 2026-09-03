El mensaje de Germán Pezzella a River tras ser presentado como jugador de Peñarol

El defensor campeón del mundo estuvo apartado del plantel profesional de River en las últimas semanas y entrenándose en Cantilo.

Tras rescindir su contrato y dejar River Plate, el defensor Germán Pezzella fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Peñarol de Uruguay mediante una conferencia de prensa, ocasión que aprovechó para despedirse públicamente del Millonario.

Además del entusiasmo por el nuevo desafío deportivo venidero, el argentino campeón del mundo en Qatar 2022 habló de su reciente salida del club de Nuñez, algo que, según sus propias palabras, no había podido hacer en otro momento.

«Aprovecho este espacio para despedirme públicamente de River. Es el club más importante de mi vida por todo lo que pasé ahí, así que le agradezco a la gente porque siento un cariño muy grande. Ahora, iniciamos una nueva aventura. Muy ilusionado, muy contento y con ganas de arrancar», expresó el defensor central que, a sus 35 años, que firmó un contrato con el Carbonero por 18 meses.

✅ Pezzella con la del carbonero. pic.twitter.com/WWb9Y9bx9f — PEÑAROL (@OficialCAP) September 3, 2026

Pezzella, durante el último semestre en el Millo, estuvo apartado del plantel profesional y se entrenó en el Predio de Cantilo con aquellos jugadores que no ingresaban en los planes futbolísticos del entrenador Eduardo Coudet. Si bien parte del grupo le habría exigido a la comisión su reincorporación y la de otros jugadores, la dirigencia finalmente reachazó el pedido.

Más allá de la inactividad de este último tiempo, Pezzella aseguró que llega en buena forma física para afrontar su nuevo desafío deportivo. «Llego bien, hablé con Diego (Aguirre) y estoy a disposición para lo que él necesite. Tengo ganas de ponerme a la par de mis compañeros». A su vez, agregó: «A mí me gusta competir y conozco la historia de este club, las ganas que tiene la gente de conseguir grandes cosas».

Al mismo tiempo, Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, refirió a la llegada del defensor bahiense, mostrándose muy entusiasmo por contar con un jugador de talla mundialista.

«Para nosotros no es un día más. Como dije el primer día que hablé con él, a Peñarol no llega un jugador más. Hoy llega no solo un campeón del mundo, llega alguien que ganó Sudamericana, Libertadores, Copa del Rey y bicampeón de América con su selección«, expresó.