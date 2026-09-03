Nueva ruta marítima entre Chile y las Islas Malvinas: qué dijo el gobierno de Milei tras la cumbre con Kast

Son horas de alto revuelo diplomático en Argentina. Este jueves 3 de septiembre, el presidente Javier Milei viajó a Chile y se reunió con su par José Antonio Kast luego de tensas semanas en relación al Estrecho de Magallanes. Sin embargo, en el mismo día se supo que en Punta Arenas avanzan con un proyecto con autoridades británicas para concretar una nueva ruta marítima con las Islas Malvinas, en el mismo día que se ejecutará una cadena nacional clave por parte del presidente mientras se deteriora la relación entre Donald Trump y Gran Bretaña.

La noticia sobre la nueva ruta la reveló esta misma jornada el medio chileno El Mercurio. Uno de los impulsores del proyecto es el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

Según su testimonio -que fue replicado por el sitio Emol- la economía del sur de Chile se vio afectada por una declaración del Mercosur en el año 2011, la cual fue respaldada en ese entonces por el país chileno, que prohíbe la recalada de barcos con banderas británicas, y que generó un perjuicio de US$300 millones.

Por este motivo, acotó que la Corporación de Desarrollo inglesa de las Islas Malvinas ya cerró un contrato con la naviera chilena Eastern Island y que el primer viaje está pactado para noviembre.

Incluso, indicaron que el próximo 28 y 29 de septiembre, una delegación británica llegará a Punta Arenas para una rueda con proveedores chilenos. En este sentido, la subdirectora de la Corporación de Desarrollo, Louise Ellis, y el miembro del directorio de la Cámara de Comercio local, Mike Summers, resaltaron el «interés» chileno en retomar la conexión marítima.

Radonich aseveró que los británicos desenvolsarían US$20 millones al año, y descartó algún tipo de conflicto diplomático, ya que el barco no sería de origen inglés. En julio, el gerente de proyectos estratégicos de Falkland Islands Development Corporation (FIDC), Sam Cockwell, señaló que «existe un claro interés por parte de Chile en restablecer una conexión marítima comercial» con los ingleses.

Por último, detallaron que el tipo de carga que buscan transportan va desde gas licuado y repuestos a alimentos y materiales de construcción. En la actualidad, los «kelpers» tienen una sola conexión con Montevideo, lo que implica una navegación de casi 2.000 kilómetros y que con Punta Arenas lograrían reducir la distancia a la mitad.

Cumbre entre Milei y Kast en Chile: qué dijeron sobre Malvinas y el Estrecho de Magallanes

La Oficina del Presidente emitió un comunicado a través de sus redes sociales en donde detallaron que ambos mandatarios destacaron la «singularidad de la asociación entre la Argentina y Chile en materia antártica» y añadieron que ambos presidentes «coincidieron en que el régimen jurídico del Estrecho de Magallanes es el establecido por el Tratado de Límites de 1881 y por el Tratado de Paz y Amistad de 1984, instrumentos que se encuentran plenamente vigentes y revisten carácter definitivo para ambos Estados, y que establecen la soberanía de la República de Chile sobre la totalidad del estrecho«.

Asimismo, Kast reiteró el respaldo del Gobierno de Chile a los derechos de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y ratificó la necesidad de que los Gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden las negociaciones.

En este sentido, el comunicado oficial del gobierno de Javier Milei expresó su valoración a «los esfuerzos del Gobierno chileno a fin de evitar la consolidación de actividades logísticas ilegales unilaterales en la zona disputada, en materia de exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos y pesqueros, que son contrarias a las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas».

Pese al texto, el periodista de Infobae, Julián Alvez, acotó en sus redes sociales que las negociaciones para establecer la ruta marítima entre Punta Arena y Gran Bretaña persisten.

Expectativas por los anuncios de Milei sobre las Islas Malvinas

Este jueves a las 21, el presidente Javier Milei dará una cadena nacional junto a todo su Gabinete para anunciar novedades sobre las Islas Malvinas.

La medida fue anunciada luego de las declaraciones de Donald Trump dijera que revisarían su posición de neutralidad sobre el conflicto diplomático.

El trasfondo de la controversia responde a la exigencia de la Casa Blanca hacia sus socios atlánticos para que eleven su inversión en defensa hasta el 5% del Producto Bruto Interno (PBI). Según reveló The Telegraph, altos funcionarios estadounidenses consideran que el plan presentado por el gobierno de Andy Burnham representa un paso en la dirección correcta, aunque resulta insuficiente para las metas impuestas por Washington. «Hemos visto el plan de inversión en defensa, y es un paso en la dirección correcta. Pero un paso en la dirección correcta no es suficiente», expresó una fuente de la administración norteamericana citada por el diario británico, citado por La Nación.

En ese contexto de revisión sobre los compromisos militares, la Casa Blanca evalúa de forma especial a Londres. Frente a la opción de modificar el posicionamiento sobre las Malvinas para forzar un reparto en las cargas económicas, un funcionario estadounidense declaró: «Puedo afirmar que las conversaciones son francas y no se descarta ninguna opción para fomentar el tipo de reparto de la carga que buscamos».

Este jueves, Trump profundizó y sentenció a la cadena británica GB News: “Estuve allí cuando fue la primera guerra. Fue hace mucho tiempo y lo observé muy de cerca, y ustedes se condujeron muy bien. Las recuperaron con bastante firmeza (Reino Unido), pero eso quedó muy lejos. Es un viaje largo, un largo camino”.

En Gran Bretaña esperan que Milei anuncie sanciones a petroleros británicos

El medio británico The Telegraph publicó un artículo este jueves en donde estiman que el anuncio del presidente Javier Milei estará relacionado a sanciones a empresas británicas que exploran y explotan los recursos hidrocarburíferos del mar argentino en inmediaciones de las ismas.

Esto se debe a que, a mediados de julio, se reveló que la compañía de Israel, Navitas Petroleum, extendió sus operaciones bajo legislación británica.

Según informó Agenda Malvinas, Navitas Petroleum Development and Production Ltd. (NPDP) oficializó la adquisición del 65% del bloque PL001, ubicado junto al yacimiento Sea Lion. La documentación a la que accedieron confirma recursos potenciales certificados por más de 1.300 millones de barriles de petróleo y expone la estrategia de la compañía para conectar ambos desarrollos mediante tuberías submarinas, con el objetivo de optimizar su explotación.

En la descripción del proyecto, la compañía destaca que el bloque se encuentra a una «distancia razonable para la conexión» con Sea Lion y anticipa que el desarrollo buscará aprovechar las sinergias entre ambos activos. El plan contempla la utilización de tuberías y umbilicales submarinos para vincular los futuros pozos con la infraestructura flotante que se instalará en Sea Lion, una estrategia que permitiría reducir costos de inversión y acelerar el desarrollo del proyecto.

Navitas también indicó que continúa evaluando nuevos prospectos dentro del bloque y que analiza la perforación de un pozo exploratorio en el corto plazo. Según la empresa, la presencia de múltiples estructuras geológicas permitiría que una sola perforación confirme la existencia de recursos comercialmente viables.

De esta manera, al sumar el control del bloque PL001 al desarrollo de Sea Lion, la petrolera israelí consolida una posición dominante sobre buena parte de la actividad exploratoria en la Cuenca Malvinas Norte.

La empresa reconoce como parte de su estrategia el uso de la técnica conocida como tie-back, que consiste en conectar nuevos yacimientos a instalaciones ya existentes mediante infraestructura submarina. El esquema ya es utilizado en otros desarrollos offshore de la región para reducir costos y acelerar la puesta en producción.

Aún así, poco se conoce sobre sus operaciones en las Islas Malvinas, debido a que la empresa restringe el acceso a su sitio web desde Argentina mediante un bloqueo geográfico que arroja el mensaje «403 Forbidden».

En diciembre de 2025, las compañías habían anunciado su decisión final de inversión a través de un reporte en la Bolsa de Tel Aviv, que incluía un monto de 1.170 millones de dólares para ejecutar la primera parte de Sea Lion, lo que generó el rechazó del gobierno nacional y las provincias.

«Estas medidas constituyen acciones unilaterales e ilegítimas del Reino Unido, incompatibles con lo dispuesto por la Resolución 31/49 de la Asamblea General, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas se encuentran sujetas al proceso de negociación recomendado por las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas», se expresó entonces desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Anteriormente, en el 2022, el Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, y el Secretario de Energía, el neuquino Darío Martínez, anunciaron el dictado de la resolución que inhabilitaba a la empresa israelí Navitas Petrolem LP, por sus actividades comerciales vinculadas a la exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina bajo «licencias ilegales».

«La ley 26.659 establece las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, entre las cuales se encuentra la obligatoriedad de obtener permisos previos a la realización de dichas actividades, sancionándose su incumplimiento con la inhabilitación a realizar dichas actividades por un período que va desde los 5 a 20 años, entre otras penalidades», apuntaron.

Asimismo, Cancillería argentina sacó un comunicado en el 2020 en el que informaba que la empresa Chrysaor Holdings Limited alcanzó un acuerdo de fusión con la empresa Premier Oil PLC, la cual fue inhabilitada en el año 2013 por ser titular de licencias otorgadas por el ilegítimo gobierno isleño, dando lugar a la firma “Harbour Energy Plc”.

A esto, sumaron que Rockhopper Exploration, la compañía de exploración y producción de petróleo y gas con intereses claves en la Cuenca de Malvinas Norte, anunció que Rockhopper y Premier Oil Exploration and Production Limited (“Premier”) firmaron un Acuerdo con Navitas Petroleum para obtener una participación del 30% en el proyecto Sea Lion.

Por su parte, resaltaron que el Congreso de la Nación sancionó la ley 27.557 sobre «Demarcación del Límite Exterior de la Plataforma Continental», con el objetivo de consolidar los derechos de soberanía sobre los recursos del lecho y subsuelo.

Estas acciones por parte del Estado se vienen replicando desde el 2012 (cuando se inhabilitaron a cinco empresas vinculadas a la exploración británica en suelo argentino) y se continuaron en el 2015, cuando se declararon ilegales otras dos compañías más.