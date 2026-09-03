ANMAT prohibió la venta de dos marcas de artículos de limpieza y de productos médicos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió este jueves la venta en todo el territorio nacional de todos los lotes de las marcas de artículos de limpieza Desolimp y Lenis, como así también de distintos productos médicos. Las notificaciones oficiales fueron publicadas en el Boletín Oficial.

A través de la disposición 5505/2026, ANMAT dictó la restricción para desinfectantes, limpiadores, aguas lavandinas, desengrasantes, insecticidas y demás artículos de la marca Desolimp. La medida se originó a partir de la denuncia de un usuario sobre la falta de registro ante el organismo. Al intentar notificar a la firma, el documento oficial fue devuelto con la leyenda «dirección inexistente».

En paralelo, mediante la disposición 5506/2026, el organismo fiscalizador aplicó una sanción similar sobre los productos de la marca Lenis. En este caso, la investigación detectó que los artículos no están inscriptos y que no existe un establecimiento responsable habilitado para su elaboración y comercialización.

Prohibición de insumos y productos médicos

El organismo regulador prohibió además el uso, la comercialización y la distribución en todo el país del producto Questran, presentado en polvo para suspensión oral y utilizado habitualmente para el tratamiento de la hipercolesterolemia.

La decisión se tomó luego de una denuncia presentada por la firma Química Arsiton, titular del producto, que informó el robo de varias unidades del lote 0053 mientras se realizaba el acondicionamiento secundario en la planta industrial de Dalban Pharma S.A.

Al quedar las unidades sustraídas fuera del control y la trazabilidad de la empresa, se desconoce su estado de conservación y condición, por lo que Anmat determinó que no es posible garantizar su calidad, seguridad y eficacia.

Por último, la entidad vetó los artículos de uso médico «Bio Belle» y «Belle Forme». La actuación comenzó por la denuncia de una persona que presentó capturas de WhatsApp y fotografías de presuntos daños generados en su rostro tras la aplicación del insumo. Durante la investigación se comprobó que las empresas elaboradoras no contaban con la autorización correspondiente.