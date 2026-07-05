Franco Colapinto, feliz por el resultado y molesto con Gasly: «Vean la cámara a bordo y fíjense…»

El argentino habló de la maniobra con su compañero en la primera curva. Gracias a los rápidos reflejos, la cosa no terminó mal.

A buen entendedor, pocas palabras. Y esa frase de Franco Colapinto lo dijo prácticamente todo. Aunque, como siempre sucede en este mundo tan competitivo, serán cuestiones a hablar y resolverse puertas adentro del equipo Alpine.

Además de manifestar su satisfacción por el brillante resultado logrado en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, el piloto argentino refirió en conferencia de prensa al friccionado episodio vivido en el comienzo de carrera con su compañero Pierre Gasly.

«No sé, miren la cámara a bordo y fíjense…», respondió el argentino ante la pregunta sobre lo ocurrido. En esa primera vuelta, el francés cerró su marcha abrúptamente y por poco no hubo choque entre ambos Alpine.

¡TODO MUÑECA, FRANCO! Colapinto casi pierde el control de su Alpine en el arranque de la carrera en Silverstone, ¡pero tuvo una salvada impresionante!



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Salvada esa situación, y luego de un reclamo por radio a su ingeniero, Colapinto volvió a su carrera y se enfocó 100% en respetar el plan establecido. Así, luego de una muy buena primera detención, quedó en una excelente posición para dar batalla.

El buen ritmo y las circunstancias conjugaron para el resultado final: un 9° puesto que vale Oro tras partir desde el 19° puesto. Dos puntos más y quinta vez en el año sumando unidades.

«Fue una muy buena carrera. Tuve una excelente largada y un gran ritmo con las gomas medias. Pude hacer todo bien, muy contento con los puntos. Siempre en algún punto la injusticia llega a su fin. Tuvimos un poco de suerte y una para nuestro lado», recalcó Franco sobre su carrera.

Lo que sí, para la próxima, el argentino necesitará pasar por la peluquería: «En un momento me bajó el pelo y me tapó un ojo, así que se me complicaba un poco el panorama en las curvas rápidas. Voy a tener que acomodar la peluca», bromeó entre risas.