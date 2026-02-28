Un hombre murió durante un partido de fútbol del torneo Don Pedro en Cipolletti

El fútbol amateur volvió a vestirse de luto en Cipolletti tras la muerte de un vecino de 43 años que se descompensó mientras disputaba un partido del torneo Don Pedro, en el predio La Amistad.

El hecho ocurrió durante el desarrollo del encuentro, cuando el jugador sufrió una descompensación y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Dr. Pedro Moguillansky. Desde el centro de salud confirmaron que el hombre llegó con vida, pero sufrió un paro cardiorrespiratorio. “Entró en paro y se le realizó reanimación durante 25 minutos, pero no sobrevivió”, indicaron fuentes médicas, según consignó el medio Intruso de la Política.

Quién era el hombre que murió en un partido de fútbol en Cipolletti

Desde el nosocomio local informaron que la víctima fue identificada como Héctor Gabriel Rivas, conocido popularmente como Gabriel “Mono” Rivas, un reconocido vecino de la ciudad y muy vinculado al ambiente futbolero. Sus restos serán velados en la Funeraria Don Bosco, ubicada en Don Bosco 1587, desde las 22 de este sábado hasta las 10 del domingo, de manera ininterrumpida.

Rivas tuvo una extensa trayectoria en el fútbol regional: supo integrar equipos de la Liga Deportiva Confluencia, donde defendió los colores del Club San Martín, dejando un recuerdo imborrable entre compañeros y rivales.

Además de su pasión por la pelota, era comerciante y estaba al frente de una vidriería en el barrio Arévalo. En los últimos años continuaba participando activamente en distintos certámenes amateurs, siendo una presencia habitual en este tipo de competencias, donde era muy querido por la comunidad futbolera local.

El comunicado que emitieron desde el Torneo Don Pedro