El neuquino Enzo Suárez obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Sudamericanos Escolares

Este viernes, el judoca neuquino Enzo Suárez consiguió la medalla de bronce en los Juegos Sudamericanos Escolares 2025. El chico de 14 años obtuvo la presea en la categoría sub 15 hasta 58 kilos y dejó al deporte de la región en lo más alto del nivel sudamericano.

A pesar de comenzar con derrota en el torneo, Enzo se pudo reponer y venció por Ippon (el máximo puntaje) a Chaves de Perú y Pavas Marín de Ecuador. Además, el joven neuquino disputará este sábado la competencia por equipos, donde tendrá la posibilidad de sumar una nueva medalla a su colección.

La lucha de Enzo contra Chaves de Perú.

El año de Enzo estuvo plagado de grandes resultados. Se coronó campeón nacional invicto en el Apertura, que se realizó en Santiago del Estero. Luego, participó de un campo de entrenamiento con la selección nacional en Córdoba. Además, fue subcampeón de los Juegos Evita y fue nuevamente campeón nacional en el Clausura, que se disputó en San Juan. Tras este destacado rendimiento, fue elegido por el programa DAR, que dirige la ex judoca y campeona olímpica Paula Pareto.