El neuquino Jara Lozano, a un paso de las semifinales del UTR de Córdoba tras un arranque perfecto

A los 39 años, el neuquino Nicolás Jara Lozano quedó a un paso de meterse en las semifinales del UTR Pro Tennis Tour 25K de Córdoba, luego de un comienzo ideal en la fase de grupos. El «Colo» ganó sus tres partidos disputados hasta el momento y llega al último encuentro sin haber perdido ningún set.

Después de quedar libre en la primera jornada, Jara Lozano debutó el martes con una sólida victoria por 6-3 y 6-2 frente al bahiense Andrés Medus, en 1 hora y 23 minutos. El partido se disputó bajo una tenue garúa y el neuquino mostró un gran nivel ante el joven de 21 años, que actualmente representa a la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte (Estados Unidos).

El segundo compromiso llegó el miércoles ante el boliviano Santiago Lora, de 18 años. El «Colo» volvió a imponerse con autoridad por 6-4 y 6-1, en un encuentro que se extendió durante 1 hora y 35 minutos.

El duelo más exigente fue el de este jueves, frente al tandilense Santiago Franchini (25 años). En el primer set, el neuquino perdió su servicio en el cuarto game, pero reaccionó rápidamente y recuperó el quiebre para igualar 3-3. Más adelante volvió a quedar en desventaja cuando Franchini se colocó 5-4 y sacó para cerrar el parcial. Sin embargo, Jara Lozano levantó dos set points, quebró y terminó quedándose con la primera manga por 7-5.

La segunda parte del encuentro mantuvo la paridad. Ninguno logró sacar diferencias hasta el décimo game, cuando el neuquino volvió a responder en un momento clave: remontó un 15-40, consiguió el quiebre decisivo y selló el triunfo por 7-5 y 6-4 en 2 horas y 19 minutos.

Con este resultado, quedó muy cerca de las semifinales por el título. Este viernes se medirá con el cordobés Juan Ignacio Gallego (19 años), oriundo de Río Segundo, que viene de derrotar a Lora y llega con un récord de 2-1. Un triunfo del «Colo» le asegurará el primer puesto del grupo D y la clasificación al cuadro de semifinales por los puestos del 1° al 4°. En caso de una derrota, terminará segundo y disputará la definición por los lugares del 5° al 8°.

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