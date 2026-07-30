Mensaje corto y contundente: así será la cadena nacional que ya grabó Javier Milei

El presidente Javier Milei grabó esta tarde en Casa Rosada un mensaje que se emitirá a las 20 horas por cadena nacional para dar detalles del proyecto que reforma la carta orgánica del Banco Central.

Milei presentará la reforma del Banco Central con críticas al pasado económico

De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, la grabación en el Salón Blanco fue corta. Comenzó a filmarse a las 16.50 y finalizó 20 minutos después, con un jefe de Estado rodeado de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

En ese ámbito, el Presidente aprovechará para hablar de la relevancia del proyecto de ley que restringe la posibilidad de que el BCRA emita dinero para financiar el déficit del Tesoro, incluso tipificando la emisión injustificada en el Código Penal. “Será un mensaje sanguinario”, fue la definición del entorno presidencial sobre el tono del mensaje de la cadena.

El economista también aprovechará la ocasión para cuestionar duramente a “la casta” política que utilizó la emisión monetaria para financiar al Estado. Por eso, ratificará su intención de impulsar sanciones penales para quienes vulneren la independencia de la entidad. Para Milei, el BCRA fue “una máquina de generar pobreza” en los últimos 100 años y está dispuesto a ponerle límites a su funcionamiento.

Y planteará que la reforma definirá si la Argentina recupera una autoridad monetaria independiente o mantiene un esquema de emisión y crisis. El oficialismo resaltó que la iniciativa es una de las grandes prioridades en materia parlamentaria para el segundo semestre del año.

NA