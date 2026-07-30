Rescataron a una adolescente que había desaparecido de un CAINA en Roca

Una adolescente de 15 años que se había ausentado del Centro de Atención Integral para Niños, Niñas y Adolescentes (CAINA) fue rescatada del agua este jueves en General Roca, tras un rápido operativo desplegado por personal de la Comisaría 31.

El procedimiento comenzó pasadas las 15, cuando la guardia policial recibió un llamado de una operadora de la institución para informar la desaparición de la joven.

La secuencia comenzó en una sede de la red CAINA ubicada sobre calle Formosa y finalizó con el rescate de la joven en el canal principal de riego.

Ante la situación y teniendo en cuenta la vulnerabilidad de la adolescente, los efectivos iniciaron de inmediato un operativo de búsqueda para establecer su paradero.

Minutos después, un vecino alertó a la Policía que había visto a una joven dentro de las aguas del canal principal de riego de la ciudad. El aviso movilizó rápidamente a los uniformados hacia el sector indicado.

El rescate se concretó a la altura del puente de calle Mendoza. Al llegar, los efectivos encontraron a la adolescente dentro del cauce y lograron retirarla del agua.

Si bien el canal se encontraba con escaso caudal, la joven tenía la ropa mojada y presentaba algunos signos de hipotermia. Debido a la exposición al frío y a la necesidad de una evaluación médica, los propios agentes priorizaron su traslado inmediato al hospital local.

La adolescente fue asistida por profesionales de la salud y, de acuerdo con la información preliminar, se encuentra en buen estado. Las autoridades aguardaban el parte médico oficial para conocer la evolución de su cuadro.