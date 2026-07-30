Habrá audiencia pública por el proyecto de GNL en Cutral Co y Plaza Huincul

Las personas que habitan en las inmediaciones al área Meseta Buena Esperanza I y II, donde se desarrollará el proyecto denominado Argentina LNG, al norte de la comarca petrolera, podrán participar de la audiencia pública. Será sobre el estudio de impacto ambiental de la planta integrada de tratamiento de gas natural. Otros interesados también podrán anotarse para participar.

La audiencia pública que será no vinculante está prevista para el 10 de septiembre, a las 11 en el hotel situado frente a la ruta provincial N° 17 y la Ruta nacional 22, de Plaza Huincul, en Neuquén.

La convocatoria se dio a conocer en el Boletín Oficial de Neuquén y la realizó la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén. Será presencial y están llamados a participar no solo la población involucrada en el área de influencia, sino a los interesados en general.

Los puntos sobre los que se podrán expresar los participantes son el estudio de impacto ambiental de planta integrada de tratamiento de gas natural y facilidades asociadas, Argentina LNG. La audiencia tendrá caracter no vinculante para la autoridad de aplicación.

Ese día estarán los responsables de desarrollar el proyecto -YPF- que se denomina Argentina LNG, quienes brindarán las explicaciones técnicas y legales de la iniciativa. En la convocatoria se aclaró que las «ponencias y observaciones de los participantes de la audiencia no serán sometidas a votación».

En qué consiste el proyecto

Se labrará un acta con las ponencias para que las autoridades competentes lo puedan tener a la vista. Por otra parte, se informó que el proyecto consiste en la construcción de una planta integrada de tratamiento de gas (IGTP). Su montaje y operación en 525 hectáreas. Está previsto la ejecución y acondicionamiento de 174,9 hectáreas para el soporte de la infraestructura.

Se detalló que, además de la planta propiamente dicha, se ocupará una superficie con caminos de servicio y puesto de control, por fuera del alambrado perimetral de la instalación. Habrá un predio de antorchas y un área destinada a las «facilidades constructivas temporales».

Desde la ruta 17 se construirá un camino de acceso a la planta; un sistema de captación y transporte de agua fresca desde el río Neuquén. Incluirá el montaje y operación de un sistema de captación de agua y transporte (ducto) y su camino de acceso. El acueducto tendrá aproximadamente 15,8 kilómetros de largoy de 20 pulgadas de diámetro y el sistema eléctrico que permita alimentarlo.

La planta se dividirá en dos bloques principales. El primero incluirá las instalaciones de recepción de gas, separadores, tratamiento y almacenamiento de condensados, tratamiento, almacenamiento e inyección de agua de producción. El segundo bloque, contendrá las unidades de tratamiento de gas, las áreas de servicios y los edificios.

Además, está el plan de gestión ambiental a los fines de prever las medidas generales a aplicarse y las medidas preventivas y mitigadoras específicas del estudio de impacto ambiental. Se inico´que el estudio puede ser consultado en el enlace: https://cloud.neuquen.gov.ar/s/xggohRSVjRVHjAe.

El registro para la inscripción como asistente y el obligatorio como expositor para la audiencia está abierto. Se deben anotar en el enlace: https://forms.gle/J1EBMN4XXeQ7PfkP7.

El tiempo para exponer de cada participante autorizado será de 10 minutos y podrá referirse exclusivamente al estudio de impacto ambiental. Dos días hábiles, antes de la audiencia se cerrará el registro de inscripción para participar de la audiencia.

En el caso que las personas interesadas tengan inconvenientes para acceder al estudio ambiental o por problemas con la inscripción, pueden concurrir a la mesa de entradas de la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de la provincia del Neuquén, que funciona en Antártida Argentina 1.245, C.A.M., Módulo 2, Piso 2 de Neuquén.

Los días hábiles administrativos en los horarios de 08:00 a 15:00, o comunicarse al 4495771/4494764 o por correo electrónico: mesaentradasambiente@neuquen.gov.ar; o por aplicación WhatsApp al 2993265994.