Estudiantes de Neuquén grabarán sus propios podcasts con estudios móviles profesionales en las escuelas

El ministerio de Educación abre la inscripción para que estudiantes de todos los niveles generen contenidos audiovisuales y sonoros de calidad profesional.

Expresar opiniones, debatir sobre problemas de actualidad o dar a conocer hallazgos son algunos de los propósitos con el que se puso en marcha Podcast Educativos, un proyecto diseñado para que estudiantes de Neuquén de todos los niveles y modalidades se transformen en protagonistas de plataformas digitales.

La iniciativa surge a partir de la experiencia previa acumulada en los espacios escolares con los clubes TED-Ed y los clubes de Debate. Según explicó el subsecretario de Tecnología Educativa y Modernización, Lucas Godoy, la idea nació al observar lo que sucedía dentro de las aulas.

«Vimos que teníamos que difundir lo que pasaba porque era muy interesante. En ese contexto creamos esto, que es un podcast que busca que esas experiencias que se van creando en las escuelas, o esas ideas que van comunicando los chicos, las podamos grabar, digitalizar en un formato más adecuado y publicar», contó.

Para garantizar que cualquier escuela pueda sumarse sin importar su infraestructura, el proyecto incorporó dos estudios portátiles equipados con cámaras, luces y micrófonos profesionales. «Tenemos un estudio portátil acá en la Confluencia y otro en la zona centro», precisó Godoy.

Además, un equipo técnico especializado se traslada directamente a las instituciones para armar el set en las propias bibliotecas: «Con esos estudios vamos a llegar a cada una de las escuelas y vamos a armar en las bibliotecas un escenario como Tiny Desk. Todos los chicos del equipo se llevan todo el material, lo editan y lo suben a la plataforma», detalló el funcionario. De esta forma, las escuelas no necesitan contar con equipamiento propio.

«La escuela tiene enormes historias para contar y los estudiantes tienen mucho para decir. Con este programa queremos brindarles herramientas profesionales para que puedan comunicar sus pensamientos, defender sus proyectos y convertirse en protagonistas de la conversación pública. No buscamos solamente enseñar tecnología; buscamos formar ciudadanos capaces de expresarse, argumentar y construir conocimiento colaborativamente.»

Más allá de la instancia técnica frente a las cámaras, el corazón de la propuesta está en el recorrido previo que realizan las y los alumnos acompañados por sus profesores. Para inscribirse, los grupos deben contar con el acompañamiento de un adulto porque necesitan sí o sí un tutor.

A la hora de preparar el contenido, los participantes cuentan con el respaldo de un documento orientador, una guía extensa que explica cómo hacer toda la etapa de preproducción. El referente del area señaló que además se realiza una revisión previa del enfoque para cuidar los contenidos.

Godoy puso especial énfasis en que el valor principal del proyecto no está en la tecnología, sino en la reflexión colectiva:

«Lo que nos interesa a nosotros es la etapa previa, la preproducción: que los chicos se junten con los profes, debatan, hablen. Eso es lo que más nos interesa motivar dentro de las escuelas. La grabación y la publicación son la etapa final de todo el proceso. Hoy comunicar también es aprender».

A solo días del lanzamiento de las inscripciones, la respuesta de las comunidades educativas fue inmediata. «Ya tenemos entre 10 a 15 escuelas anotadas«, destacó el referente provincial. Además, anticipó que la producción ya está en marcha: «Tenemos varios inscriptos, ya se están eligiendo a los primeros para salir a grabar porque ya están preproducidos. La idea es, en dos o tres semanas, tener ya los primeros episodios subidos a la plataforma», contó. Por último, aclaró que no hay fecha limite de inscripción, la propuesta queda abierta para todos los equipos que quieran sumarse a la iniciativa.